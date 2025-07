Cup-Auftakt: Sturm und GAK treten am Freitag im ÖFB-Cup an

Die Grazer Erstligaklubs haben in der ersten Runde des ÖFB-Cups auswärts schwere Aufgaben zu meistern. Am Freitagabend tritt der SK Sturm in Bischofshofen an (Ankick: 20.30 Uhr), während der GAK in Dornbirn eine alte Rechnung begleichen möchte (Ankick: 19 Uhr).

GRAZ/DORNBIRN/BISCHOFSHOFEN. Der Juni 2023 bleibt vielen GAK-Fans wahrscheinlich in schlechter Erinnerung. Damals sorgte der FC Dornbirn als unerwarteter Störfaktor für den GAK, denn aufgrund eines 1:1-Unentschiedens auf der Birkenwiese schaffte Blau-Weiß Linz den Aufstieg in die oberste Spielklasse – sehr zur Enttäuschung der Athletiker. Nun, ein Jahr später, konnte der GAK endlich den Meistertitel erringen und geht nun unter ganz anderen Vorzeichen ins ÖFB-Cup-Duell gegen Dornbirn, das mittlerweile in der Regionalliga (dritte Spielklasse) spielt und seine eigene, aber weniger glanzvolle Geschichte schreibt.

Dieter Elsneg, Sportdirektor des GAK, äußerte in einem Interview auf der offiziellen Vereinswebsite: „Wir sind sehr positiv gestimmt, dass wir bereits eine gute Basis für die erste Cup-Runde gelegt haben.“ Obwohl noch einige Schritte notwendig sind, liegt der Schwerpunkt auf dem Spiel gegen Dornbirn. Der GAK will demonstrieren, was in der Vorbereitung erarbeitet wurde. Für die Fans könnte die Rückreise ein erfreulicherer Anlass sein, da der GAK mit der bestmöglichen Mannschaft antritt. Die Partie wird ab 19 Uhr auf ÖFB TV übertragen.

Sturm tritt bei Dornbirn-Ligakonkurrent an

Beim SK Sturm gibt es ebenfalls klare Vorzeichen vor dem Duell gegen BSK 1933 in Bischofshofen. Nach anfänglichen organisatorischen Unsicherheiten steht fest, dass die Partie dort stattfinden wird. Trainer Jürgen Säumel betont die hohe Bedeutung des Cup-Wettbewerbs: „Das erste von hoffentlich sechs KO-Duellen wartet auf uns. Wir wollen zeigen, für was der SK Sturm steht und unser Potenzial ausschöpfen.“

In Salzburg möchte Sturm einen dominanten Auftritt hinlegen, um in die nächste Runde einzuziehen. Obwohl der Großteil des Kaders fit ist, gibt es auch Herausforderungen: „Einige Spieler, die erst nach der U21-Europameisterschaft zu uns gestoßen sind, haben körperlich noch Aufholbedarf. Zudem fehlen uns zwei oder drei angeschlagene Spieler, darunter Axel Kayombo.“ Die Begegnung wird live auf ORF Sport+ übertragen, die Berichterstattung startet um 20.15 Uhr, bevor das Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

Wer wird sich den Aufstieg in die zweite Cup-Runde sichern?

