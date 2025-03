Dampfreinigung für die Tiefgarage: Autoaufbereitungseröffnung im Shopping Nord

Ab sofort können Besucher im Shopping Nord ihr Auto während des Einkaufs professionell reinigen lassen.

GRAZ – Das Einkaufszentrum Shopping Nord erweitert sein Serviceangebot und bietet den Kunden nun die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge während des Einkaufens von der LM Autoaufbereitung pflegen zu lassen. Das Unternehmen stellt umweltfreundliche Dampfreinigungstechniken zur Verfügung, wodurch eine intensive Reinigung ohne schädliche Chemikalien gewährleistet wird. „Wir sind begeistert, unseren Kunden dieses neue, komfortable Angebot direkt vor Ort anzubieten“, sagt Heike Heinisser, die Centerleiterin. Dieses Konzept zielt darauf ab, den Einkauf noch attraktiver zu gestalten, während die Autofahrer gleichzeitig die Vorteile einer professionellen Fahrzeugpflege genießen können.

Innovative Dampfreinigung während des Einkaufs

Die technologische Basis des neuen Angebots ist eine Dampfreinigung, die nicht nur effektiv, sondern auch umweltfreundlich ist. Diese Methode minimiert den Wasserverbrauch und vermeidet den Einsatz von aggressiven Reinigungsstoffen, was zu einer sanften Behandlung des Fahrzeugs beiträgt. Die Kunden können ihre Fahrzeuge während des gesamten Einkaufs reinigen lassen, wodurch sie Zeit sparen und gleichzeitig ihr Auto in einem optimalen Zustand halten können. Zu den Eröffnungsaktionen gehören ein 5-Euro-Gutschein sowie zusätzliche Serviceangebote, die online buchbar sind.

Was erwartet die Kunden?

Die LM Autoaufbereitung bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Innen- und Außenreinigung, Lackpflege und mehr. Die Verwendung von Dampf sorgt nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für eine Desinfektion des Innenraums, was besonders in Zeiten von verstärkten Hygieneanforderungen von Bedeutung ist. Die Kunden haben die Möglichkeit, vor oder nach ihrem Einkauf einen Termin zu buchen, um optimale Flexibilität zu gewährleisten.

