Dartfieber: TC Aspern sucht neue Darts-Spieler!

Der TC Aspern, ein aufstrebender Tennisclub in Wien, hat vor Kurzem seine Sportangebote erweitert und Dartscheiben installiert. Um an einer kommenden Meisterschaft teilzunehmen, sucht der Club motivierte Spielerinnen und Spieler.

WIEN/DONAUSTADT. Auf dem Gelände des Tennisclubs Aspern (TC Aspern), gelegen am Biberhaufenweg 18A, gibt es jetzt mehr zu erleben als nur Tennis. Vor Kurzem wurden vier neue Dartscheiben in der vereinseigenen Kantine „Matchball“ aufgestellt. Dies eröffnet nicht nur eine neue sportliche Herausforderung, sondern auch die Möglichkeit, eine dynamische Darts-Community zu bilden. Der Club sucht daher engagierte Spielerinnen und Spieler aller Altersgruppen, die Interesse am Dartsport haben.

Die Ambitionen des TC Aspern sind hoch. Der Verein plant, an der bevorstehenden Meisterschaft des Wiener Darts Verbandes (WDV) teilzunehmen, vorausgesetzt, es gibt genügend Interessierte. Christian Endl, Sektionsleiter Darts beim TC Aspern, ist optimistisch: „Egal ob man in einer gegnerischen Mannschaft spielt oder im eigenen Team, jeder freut sich, wenn ein guter Wurf gelingt.“ Diese positive Teamdynamik und der Gemeinschaftssinn sind essenziell für die Entwicklung des Dartsports im Verein.

Dartturnier geplant

Alle Dartsbegeisterten sind eingeladen, unabhängig von ihrem Erfahrungsgrad. Um den Einstieg in den Dartsport zu fördern, hat die neue Sektion im TC Aspern bereits ihr erstes Event geplant: Am Freitag, den 14. März, findet ein Dartturnier statt, bei dem Spieler die Gelegenheit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen und neue Freundschaften zu knüpfen.

Interessierte SpielerInnen können sich für das Turnier und die Mitgliedschaft im Darts-Bereich über die offizielle Webseite des TC Aspern informieren. Alternativ steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, sich direkt per Mail an [email protected] zu wenden. Besucher sind herzlich eingeladen, beim „Matchball“ am Biberhaufenweg 18A vorbeizukommen, um Fragen zu stellen und mehr über die neuen Dartsaktivitäten zu erfahren.



