Das Blumenmädchen: Döblinger Geschäft sucht nach aufstrebenden Floristen

Seit Herbst 2020 führt Sonja Joham ihr Blumengeschäft „Das Blumenmädchen“. Jetzt möchte sie ihr wertvolles Wissen an ein Lehrmädchen oder einen Lehrbub weitergeben.

WIEN/DÖBLING. In der Döblinger Hauptstraße 57 versteckt sich ein kleines Paradies für Pflanzenliebhaber und -liebhaberinnen: „Das Blumenmädchen“. Hier kreiert Sonja Joham florale Kunstwerke für jede Gelegenheit. Im Gespräch mit MeinBezirk teilt sie mit, dass sie nun gerne eine Lehrkraft aufnehmen möchte, um ihre Leidenschaft für die Floristik weiterzugeben.

Seit ihrer Übernahme des Geschäfts im Oktober 2020 hat sich Joham voll und ganz auf die Herausforderungen und Freuden des Unternehmertums eingelassen. „Vorher habe ich hier fünf Jahre gearbeitet“, erzählt sie. Ihre damalige Chefin stellte sie vor die Wahl: „Sonja, nach dem Sommer bist du entweder selbstständig oder arbeitslos.“ Dieser Entscheid prägt bis heute Johams Lebensweg. „Es war eine große Entscheidung, aber ich bereue sie nicht“, sagt sie begeistert. „Es ist eine herausfordernde, aber auch wunderschöne Arbeit.“ Laut einer Umfrage des Wiener Stadtentwicklung hat die Floristikbranche in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, was Joham bestärkt.

Liebe zum Grätzl

Nach fast einem Jahrzehnt im Grätzl fühlt sich Joham hier zu Hause. „Man kennt sich, man vertraut sich,“ erläutert sie. Tatsächlich pflegt sie einige Beziehungen so gut, dass sie sogar während der Urlaubszeiten ihrer Kunden nach Absprache die Pflanzen gießt. „Das ist vor allem in einem urbanen Umfeld wichtig,“ sagt die Floristin. Laut Döblinger Stadtportal gelte der Bezirk allgemein als ein Ort mit starkem nachbarschaftlichem Zusammenhalt. Joham genießt diese Verbundenheit und beschreibt ihre Umgebung als das dörflichste und liebevollste, in dem sie je gearbeitet hat.

Voller Fantasie

Johams Kreativität kennt keine Grenzen, wenn es um die Wünsche ihrer Kunden geht. Besonders begeistert ist sie von Hochzeitsdekorationen: „Ich liebe es, Träume durch Blumen zu verwirklichen.“ Aber das Blumengeschäft bietet viel mehr als nur Anlässe. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt,“ erklärt Joham. Zudem bietet sie einen umfassenden Service für Wohnungspflanzen. Kunden können ihre Pflanzen zur Pflege vorbeibringen, ähnlich wie man sein Auto zum Service bringt. „Das ist nicht nur praktisch, sondern auch eine Form der Pflanzenliebe,“ schmunzelt sie.

Für die Zukunft wünscht sich Joham Unterstützung, denn aktuell managt sie das Blumengeschäft allein. „Ich würde sehr gerne Nachwuchs-Blumenmädchen oder -buben einstellen,“ erklärt sie. Vorerfahrungen sind nicht notwendig; Kreativität ist das A und O in ihrem Geschäft. Abschließend zeigt sie auf eine bunte Postkarte in ihrem Laden, die die Frage aufwirft: „Gibt es einen besseren Arbeitsplatz, um aufzublühen?“

Das Blumenmädchen in der Döblinger Hauptstraße 57 hat Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen findest du auf www.blumenmaedchen-wien.at oder unter 0664/358 44 35.

