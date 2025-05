Das „Fest der Fantasie“ in Bad Radkersburg, Südoststeiermark, war ein voller Erfolg!

Das Fest der Fantasie, das am letzten Sonntag stattfand, war ein unvergesslicher Familientag im Rahmen des Bad Radkersburg Erzählt – Austrian International Storytelling Festival. Diese Veranstaltung zieht Jahr für Jahr Menschen aus ganz Österreich und darüber hinaus an, um die Magie des Geschichtenerzählens zu erleben.

Das Festival ist nicht nur ein Treffpunkt für Geschichtenerzähler, sondern auch ein Ort, an dem Familien die Freude am Geschichtenerzählen teilen können. Es war ein „Eintauchen in andere Welten“ für Kinder und Erwachsene, mit der Möglichkeit, die im Herzen lebendige Fantasie zu entfalten. Die Atmosphäre war erfüllt von Lachen und Staunen, während die Besucher in die faszinierenden Geschichten eintauchten.

Zahlreiche Programmelemente bereicherten den Nachmittag. Von mitreißenden Musikdarbietungen über eindrucksvolle Akrobatik bis hin zu begeisternden Walk Acts – die Palette war bunt und einladend. Ein Highlight waren die interaktiven Geschichtenerzählungen, bei denen die kleinen Zuhörer aktiv in die Handlung einbezogen wurden.

Ein weiterer wichtigen Aspekt des Festes war der Ort selbst. Bad Radkersburg, eine charmante Stadt in der Steiermark, ist bekannt für ihren Thermalort und die herrliche Natur. Das Festival nutzte diese Kulisse geschickt, um einen einzigartigen Familientag zu bieten, bei dem sowohl Bildung als auch Unterhaltung im Vordergrund standen.

Die unzähligen Besucher*innen, die das Festival besuchten, konnten sich auf lokale Speisen und Getränke freuen, die das Erlebnis abrundeten. Die regionalen Märkte und Stände boten alles von traditioneller steirischer Küche bis hin zu süßen Leckereien – ein Genuss für alle Sinne.

Das Fest der Fantasie hatte für jeden etwas zu bieten: Für die Jüngsten gab es Spiele und kreative Workshops, während die Erwachsenen die Gelegenheit hatten, sich zurückzulehnen und den Darbietungen zu lauschen. Damit wurde ein harmonisches Miteinander geschaffen, das die Familienbindung stärkte und das Gemeinschaftsgefühl förderte.

In einer Zeit, in der digitale Unterhaltung dominiert, war das Fest der Fantasie eine willkommene Rückkehr zu den Wurzeln des Geschichtenerzählens. Die Teilnehmer wurden eingeladen, ihre imaginierten Welten zu erkunden und die Bedeutung von Erzählungen und Traditionen zu würdigen.

Zusammengefasst war das Fest der Fantasie nicht nur eine Feier des Geschichtenerzählens, sondern auch eine Plattform zur Stärkung der Gemeinschaft und der kulturellen Identität. Es erinnerte die Anwesenden daran, wie wertvoll das Teilen von Geschichten ist – sowohl für die kleinen als auch für die großen Herzen. Wir freuen uns schon auf die kommenden Editionen eines Festivals, das so viel mehr als nur Geschichten zu erzählen hat – es erzählt von der Kraft der Fantasie und der Zusammengehörigkeit.





