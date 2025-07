Das Herz der Solidarität im Bezirk: Nachbarschaftszentrum Landstraße feiert 45-jähriges Jubiläum

In einer Gesellschaft, in der oft Individualismus und Gleichgültigkeit vorherrschen, sind Orte, die Gemeinschaft und solidarisches Miteinander fördern, mehr denn je gefragt. Dieses Bedürfnis wurde am Donnerstag, dem 10. Juli, deutlich, als das Nachbarschaftszentrum 3 sein 45-jähriges Bestehen feierte. Das Zentrum hat sich über die Jahre hinweg zu einem Herzstück des Bezirks entwickelt, das Menschen aus allen Lebensbereichen zusammenbringt. Seit Jahrzehnten fungiert das Zentrum nicht nur als Veranstaltungsort, sondern als wichtige Anlaufstelle, an der Nachbarinnen und Nachbarn, Jung und Alt, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenkommen, sich unterstützen und Vertrauen aufbauen. Während der Feier konnten die Anwesenden hausgemachte Köstlichkeiten genießen, an einem Glücksrad drehen, an einem kreativen Kunstprojekt teilnehmen, die Gesichter der Kinder bemalen lassen und mit vielen anderen Gästen ins Gespräch kommen. Diese Aktivitäten trugen zur Stärkung des Gemeinschaftsgeistes bei. Siehe auch Kino Handl: Abrissarbeiten auf der Äußeren Mariahilfer Straße haben begonnen Die Leiterin des Zentrums, Mag. Jenny Reuter, betonte die bedeutende Rolle der mehr als 80 Freiwilligen, die gemeinsam mit einem kleinen, engagierten Team all diese Initiativen ermöglichen:

„Diese wunderbaren Menschen organisieren Sportangebote, leiten Deutschgruppen, helfen bei Flohmärkten oder bieten Begleitung für ältere Menschen an. Es ist wunderschön zu sehen, wie viele, die anfangs Hilfe suchen, später ihre Erfahrungen und Unterstützung zurückgeben und selbst aktiv werden.“ Ihr Engagement zeigt, wie viel Kraft in einer Gemeinschaft steckt, wenn Menschen zusammenkommen und das Potenzial jedes Einzelnen gefördert wird. Auch die Direktorin des Wiener Hilfswerks, Sabine Geringer, hob die Relevanz solcher Einrichtungen in der heutigen Zeit hervor:

„Es braucht viel Herzblut, damit ein Ort wie dieser funktioniert. Vor allem in Zeiten wie diesen ist es entscheidend, Solidarität zu fördern und Gemeinschaften zu bilden.“ Siehe auch Wiener Stadtregierung: Neos schlagen Emmerling als Vizebürgermeisterin vor Bezirksrätin Maria Taramona teilte ihre persönliche Geschichte, wie sie als Neuling in Wien in diesem Zentrum einen Ort voller Herz und Herzlichkeit fand. Dies half ihr, sich schnell zu integrieren und die essenzielle Rolle solcher Einrichtungen für das Gemeinschaftsleben zu erkennen. Aus ihrer politischen Verantwortung heraus würdigt sie heute die entscheidende Arbeit, die tagtäglich im Nachbarschaftszentrum 3 geleistet wird. Solidarität, Begegnung und Unterstützung Das Zentrum bietet kostenlose soziale und gesundheitliche Beratung nicht nur für die Bezirke 3, 10 und 11, sondern für ganz Wien. Mit einer Vielzahl an Aktivitäten, darunter Kreativ-Workshops, geführte Spaziergänge im Prater und philosophische Cafés, beweist es immer wieder, dass Solidarität nicht nur notwendig, sondern auch greifbar und ansteckend ist. Es bleibt ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Nachbarschaften zusammenwachsen können, wenn Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt stehen. Auf viele weitere Jahre des Nachbarschaftszentrums 3! Siehe auch Kommentar: Die Leidenschaft für das Analoge in digitalen Zeiten in Mariahilf Weitere Informationen:

Nachbarschaftszentrum 03

www.nachbarschaftszentren.at/standorte/nbz3

3., Barichgasse 8

+43 1 512 36 61-3250

[email protected]

Facebook: Nachbarschaftszentren

Instagram: @nachbarschaftszentren.wien

