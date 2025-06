Das ist für meinen alten Freund Franzl O.: Ein besonderer Bärenliebhaber.

Fressnapf hat erneut die Suche nach dem „Haustier des Jahres“ gestartet. Noch bis zum 13. Juli 2023 hast du die Möglichkeit, deine Stimme abzugeben! Unsere Haustiere sind mehr als nur Tiere – sie sind treue Begleiter, die in guten und schlechten Zeiten an unserer Seite stehen. Für viele Menschen sind sie nicht nur Freunde oder Familienmitglieder, sondern auch Lebensretter, die uns auf unerwartete Weise unterstützen.

Dieses Jahr stehen bemerkenswerte Tiere zur Wahl. Eines der Nominierten ist Scotty, ein Kleiner Münsterländer, dessen Mut und Loyalität in einer beängstigenden Situation auf beeindruckende Weise zum Vorschein kamen. Scotty rettete das Leben seiner Besitzerin, als sie von einem Wildschwein angegriffen wurde. In einem Moment der Gefahr reagierte Scotty instinktiv, stellte sich zwischen die Angreiferin und das Wildschwein und schaffte es so, ihren Körper zu schützen.

Solche Geschichten verdeutlichen die tiefere Verbindung zwischen Mensch und Tier. Haustiere bereichern unser Leben nicht nur durch ihre Gesellschaft, sondern auch durch ihre Loyalität und ihren Mut. Die Teilnahme an Wettbewerben wie dem „Haustier des Jahres“ bietet nicht nur eine Plattform für Tiere, die außergewöhnliche Taten vollbracht haben, sondern auch die Möglichkeit, die Geschichte dahinter zu teilen.

Die Abstimmung ist einfach und offen für alle Haustierliebhaber. Besuche die Website von Fressnapf, um deine Stimme abzugeben und mehr über die Nominierten zu erfahren. Für viele Haustierbesitzer ist es eine besondere Gelegenheit, das unermüdliche Engagement ihrer tierischen Gefährten zu würdigen.

Die Wahl eines treuen Freundes zum Haustier des Jahres ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Feier der besonderen Bindung zwischen Mensch und Tier. Lass uns gemeinsam die Geschichten hören, die uns inspirieren, und die Haustiere ehren, die tagtäglich unser Leben bereichern.