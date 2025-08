Das neue Laufabenteuer in Graz

Am Sonntag, dem 21. September 2025, wird Graz zum zweiten Mal Gastgeber eines ganz besonderen Laufevents: der GRAZ 10K Run. Diese Veranstaltung findet am malerischen Grazer Stadtstrand statt und zieht sowohl Freizeitläufer als auch ernsthafte Wettkämpfer an.

Der GRAZ 10K Run ist Teil einer wachsenden Tradition von 10 Kilometer-Läufen, die weltweit stattfinden und in Städten wie Valencia, Ibiza und Paris große Popularität erlangt haben. In dieser diesjährigen Ausgabe wird Graz mit seiner neuen, flachen und schnellen Strecke aufwarten, die nach den Standards der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) vermessen ist. Dies bedeutet, dass die Strecke nicht nur präzise, sondern auch ideal für Bestzeiten ist.

Athleten aller Niveaus sind eingeladen, sich der Herausforderung zu stellen und ihre Ausdauer auf dieser malerischen Route zu testen. Vom Stadtstrand aus führt der Kurs durch einige der schönsten Ecken von Graz, wobei Teilnehmer die beeindruckende Architektur und das kulturelle Erbe der Stadt genießen können. Der Lauf beginnt um 10 Uhr morgens und bietet eine hervorragende Gelegenheit, den Sonntag aktiv zu gestalten und gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft von Sportbegeisterten zu sein.

In den letzten Jahren haben 10 km-Läufe an Popularität gewonnen. Laut dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) haben immer mehr Menschen Freude am Laufen, was zu steigenden Teilnehmerzahlen bei solchen Events führt. Der GRAZ 10K Run erwartet in diesem Jahr ein noch größeres Feld von Läufern als bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2024, was den Lauf zu einem der wichtigsten Highlights im Sportkalender von Graz macht.

Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Details zur Anmeldung, zu den Teilnahmegebühren und zum Ablauf des Tages sind auf der offiziellen Website des GRAZ 10K Runs zu finden. Zusätzlich wird den Teilnehmern ein umfassendes Rahmenprogramm geboten, das neben dem Wettlauf auch Informationsstände zu Gesundheit, Fitness und Sporternährung umfasst. Das Event zielt darauf ab, nicht nur die körperliche Fitness zu fördern, sondern auch das Bewusstsein für gesunde Lebensstile zu stärken.

Für Zuschauer sowie für die Läufer wird eine festliche Atmosphäre geschaffen, die alle dazu einlädt, die sportlichen Leistungen der Teilnehmer zu würdigen. Die Stadt Graz zeigt sich nicht nur als malerischer Austragungsort, sondern auch als lebenswerte Stadt, die Sport und Kultur miteinander verbindet.

Insgesamt verspricht der GRAZ 10K Run eine aufregende Erfahrung zu werden, die nicht nur sportliche Herausforderungen bietet, sondern auch die Werte von Gemeinschaft und Lebensfreude fördert. Seien Sie Teil dieses besonderen Ereignisses und genießen Sie einen unvergesslichen Tag in Graz am 21. September 2025!





