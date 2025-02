Das Online-Magazin für Junggebliebene: Auf der Suche nach dem Richtigen?

Das Gaming-Jahr nimmt allmählich Fahrt auf: Im März erwarten uns viele vielversprechende Titel, die für unterhaltsame Stunden sorgen werden. Ob spannend, humorvoll oder actionreich – die Auswahl an Spielen ist vielfältig. Der März verspricht aufregend zu werden, da im Verlauf des Monats einige Spiele erscheinen, auf die viele Spieler sehnsüchtig gewartet haben. Den Anfang macht das Remaster von The Last of Us: Part II, das mit grafischen Verbesserungen, neuen Funktionen und verkürzten Ladezeiten aufwartet…