Das Online-Magazin für Junggebliebene: Erholung in Thailand

Eine Auszeit ist für viele von uns unerlässlich! Ich habe das Glück, meine in Thailand zu verbringen, häufig im Februar, um den tristen Winter in Wien zu entkommen. In diesem Jahr hat es sich jedoch etwas verzögert, und ich genieße nun meine Zeit hier im März. Die Luftfeuchtigkeit ist bereits relativ hoch, was die Ausflüge ein wenig anstrengender macht, aber es ist immer noch besser, hier zu sein als im grauen Wien. Thailand ist bekannt für seine traumhaften Strände, warmes Wetter und die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen, was die Anstrengungen wert macht. Siehe auch Marke im Hugo Breitner Hof Da ich während meines Aufenthaltes keine Videos hochladen kann, habe ich ein kurzes „Entspannungsvideo“ auf YouTube hochgeladen. In diesem Video könnt ihr einige Sekunden des beruhigenden Meeresrauschens hören. Es ist der perfekte Soundtrack, um sich vorzustellen, man befinde sich am Strand. Ich habe es in der glücklichen Lage, meine Augen offen zu halten und es tatsächlich zu genießen! Bald werde ich diese Klänge auch nach meiner Rückkehr in Wien hören, um ein wenig von der Urlaubsatmosphäre zurückzuholen. Mein ausführlicher Reisebericht zu diesem Erlebnis wird nach meinem Urlaub auf www.49plus.at verfügbar sein, also bleibt dran! Ich kann es kaum erwarten, all die schönen Erinnerungen zu teilen und vielleicht auch einige Reisetipps für zukünftige Thailand-Besucher zu geben. Siehe auch Psychologen-Tipps: Selbstfürsorge – So stärken wir unsere mentale Gesundheit Bis dahin sage ich: Sawadee kha, was so viel wie „Hallo“ und „Auf Wiedersehen“ bedeutet. Es ist ein Zeichen des Respekts, das die Einheimischen mit einem freundlichen Lächeln beg accompany. Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00







