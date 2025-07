Das solidarische Herz des Bezirks: 45 Jahre Nachbarschaftszentrum 3 feiern

In einer Welt, in der Individualismus und Gleichgültigkeit häufig an der Tagesordnung sind, gewinnen Gemeinschaftszentren, die Zusammenhalt und ein harmonisches Miteinander fördern, zunehmend an Bedeutung. Dies wurde am Donnerstag, dem 10. Juli, beim 45-jährigen Bestehen des Nachbarschaftszentrums 3 deutlich, das sich erneut als das solidarische Herz des Bezirks präsentiert hat.

Seit seiner Gründung ist dieses Zentrum weit mehr als ein Veranstaltungsort; es fungiert als ein lebendiger Treffpunkt, an dem Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und kulturellen Hintergründen zusammenkommen. Hier wird gegenseitige Unterstützung großgeschrieben, und es werden Netzwerke geknüpft, die das Leben im Grätzel bereichern. In der aktuellen gesellschaftlichen Lage, wo Isolation oft zur Norm wird, spielt das Nachbarschaftszentrum eine wichtige Rolle als Raum für Begegnung und Integration.

Die Leiterin des Zentrums, Mag. Jenny Reuter, betonte die entscheidende Rolle der über 80 Freiwilligen, die sowohl die täglichen Abläufe als auch spezielle Aktivitäten organisieren:

„Sie sind es, die Sportangebote initiieren, Deutschkurse leiten, bei Flohmärkten unterstützen, ältere Menschen besuchen und das Telefon betreuen. Besonders erfreulich ist es zu sehen, wie viele, die ursprünglich Unterstützung brauchen, später selbst aktiv werden und freiwillig helfen. Das zeigt, welches Potenzial in einer Gemeinschaft steckt, wenn wir Menschen zusammenbringen und ihre individuellen Stärken nutzen.“

Auch die Direktorin des Wiener Hilfswerks, Sabine Geringer, betonte die Bedeutung dieser Einrichtungen in unseren herausfordernden Zeiten:

„Ein Ort wie dieser funktioniert nur durch viel Engagement und Liebe. Besonders jetzt benötigen wir Menschen, die die Wichtigkeit von Solidarität und Gemeinschaftsbildung verstehen.“

Bezirksrätin Maria Taramona erinnerte sich, wie sie als Neuankömmling in Wien, ohne Sprachkenntnisse, in diesem Zentrum einen Ort voller Herzlichkeit fand, der ihr half, sich in der neuen Umgebung zu integrieren. „Diese Erfahrungen haben mir die immense Bedeutung solcher Einrichtungen für Integration und das Gemeinschaftsleben vor Augen geführt,“ sagte sie. Heute schätzt sie die fortwährende Arbeit, die dort geleistet wird, besonders in ihrer politischen Rolle.

Die Feier zum Jubiläum zog zahlreiche Nachbarn, Freiwillige und Freunde an, die gemeinsam hausgemachte Köstlichkeiten genossen, an einem Glücksrad drehten, sich in kreativen Kunstprojekten versuchten und die Einladung zu Gesprächen und Lachen annahmen — alles Aspekte, die den Geist der Gemeinschaft verkörpern.

Solidarität, Begegnung und Fürsorge

Das Nachbarschaftszentrum bietet kostenlose Sozial- und Gesundheitsberatung nicht nur für den 3., 10. und 11. Bezirk, sondern für ganz Wien. Mit einem breiten Angebot an Aktivitäten, von Kreativworkshops und Spaziergängen im Prater bis hin zu philosophischen Cafés, wird immer wieder deutlich, dass Solidarität nicht nur nötig, sondern auch möglich und ansteckend ist.

Nach 45 Jahren bleibt das Nachbarschaftszentrum 3 ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein Bezirk zusammenwächst, wenn Begegnung und gegenseitige Fürsorge im Mittelpunkt stehen. Auf viele weitere Jahre des Zusammenhalts und der Unterstützung im Nachbarschaftszentrum 3!

