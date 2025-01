Das Wochenende bringt Wind, Wolken und gelegentlich Sonne







Nach den letzten stürmischen Tagen bleibt das Wetter auch am Wochenende in der Hauptstadt wechselhaft. Am Samstag gibt es dichte Wolken bei westlichem Wind, während der Sonntag erst am Nachmittag mit mehr Sonnenschein aufwartet. WIEN. Der große Sturm der letzten Tage ist vorbei, dennoch bleibt das Wetter in der Hauptstadt am Samstag, 11. Jänner, weiterhin abwechslungsreich. Die strahlende Sonne wird immer wieder von dichten, dunklen Wolken verdeckt. Immerhin bleibt es bis auf…







