Dauerbaustelle am Kleinen Deutschen Eck: Noch vier weitere Monate Verkehrseinschränkungen und Umleitungen

Dauerbaustelle am kleinen Deutschen Eck: Öffnung verzögert sich

Die Verkehrsverbindung zwischen Bad Reichenhall und Unken im Pinzgau ist seit längerer Zeit von einer Dauerbaustelle betroffen. Das Anschlussstück bei Schneizlreuth in Richtung Ruhpolding, Traunstein und Thumsee bleibt zudem seit sechs Jahren gesperrt.

Die geplante Öffnung dieses Abschnitts verzögert sich nun um vier Monate. Statt wie ursprünglich vorgesehen im Mai 2026 soll die neue Schutzgalerie frühestens im September 2026 für den Verkehr freigegeben werden.

Einschränkungen und Umleitungen für den Verkehr

Die betroffene Strecke liegt im sogenannten kleinen Deutschen Eck bei Schneizlreuth. Seit einem Starkregen im Jahr 2020 ist die dortige Abzweigung nur noch in eine Richtung befahrbar.

Wer von Unken nach Ruhpolding und Traunstein fahren will, muss derzeit eine Umleitung über Reichenhall nutzen. Laut Angaben verlängern sich die Fahrzeiten dadurch mindestens um eine Viertelstunde. Urlauber wie Helmut Attenberger berichten, dass man dabei sehr viel Zeit verliere.

Auch für den Berufsverkehr hat die Situation Folgen. Der Lieferant Franz Schachner aus Bad Reichenhall fragt, warum es bei der Baustelle nicht vorangehe, und beschreibt die Lage für Berufskraftfahrer als schrecklich.

Auswirkungen auf Tourismusbetriebe

Nach Einschätzung des Tourismusverbands im Pinzgauer Saalachtal nehmen viele Tagesgäste aus Bayern die lange Umleitung nicht mehr in Kauf. Manche Hotels und Liftanlagen im Pinzgauer Saalachtal verzeichnen demnach Rückgänge von bis zu 20 Prozent.

Der Hotelier Josef Stockklauser aus Lofer berichtet, dass Gäste wegen der Sperre schon lange ausbleiben. Ein Wirt aus dem Mitterpinzgau bezeichnet im Gespräch die Folgen der Sperre als Ergebnis einer „typisch deutschen Bürokratie“.

Der Bürgermeister von Lofer, Norbert Meindl (ÖVP), stellt in Aussicht, dass es bald wieder eine gute Route geben werde. Zugleich betont er, die lange Sperre sei nicht gut.

Baumaßnahmen und Zeitplan

Für das betroffene Straßenstück wird eine neue Schutzgalerie errichtet. Zuständig für das Projekt ist das Staatliche Bauamt Traunstein. Dessen Sprecher Johannes Tholler erklärt, mit dem Projekt werde unmittelbar mehr Verkehrssicherheit geschaffen.

Bayerische Behörden verweisen darauf, dass seit der ersten Streckenschließung sechs Jahre vergangen sind und es eine acht Monate lange Unterbrechung nach einer Rückabwicklung des Vergabeverfahrens gegeben habe.

Neben der Schutzgalerie ist für einen Radfahrstreifen außerhalb der Galerie unter anderem eine Unterführung geplant. Die runderneuerte Strecke soll im Spätherbst 2026 eröffnet werden. Nach Angaben wird erwartet, dass sich viele Menschen im In- und Ausland auf die Wiedereröffnung dieser Verbindung freuen.