„Debohra“ in Aktion: Tunnelbohrmaschine eröffnet neuen Abschnitt für die U2-Strecke

Der neue U2-Tunnel hat einen bedeutenden Fortschritt erreicht. „Debohra“, die leistungsstarke Tunnelbohrmaschine, hat in neun Monaten einen beeindruckenden Durchbruch erzielt, indem sie sich über zwei Kilometer durch den Untergrund gegraben hat.

WIEN/FAVORITEN/MARGARETEN/NEUBAU – Ein Grund zur Freude für die Wiener Linien, auch wenn die Fahrgäste noch nicht viel davon sehen. Dieses Großprojekt, bekannt als U2xU5, entwickelt sich unter den Straßen Wiens, und Anfang Juli 2023 gelang „Debohra“ der Durchbruch am Augustinplatz im Stadtteil Neubau. Laut einem Bericht des ORF bestärkte die Wiener Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk diese Informationen.

Der neue U2-Tunnel

Neun Monate lang bahnte sich „Debohra“ ihren Weg vom Matzleinsdorfer Platz im Süden in Richtung Norden. Die Tunnelbohrmaschine startete in der Nähe der Grenze zwischen Favoriten und Margareten und grub bis zu ihrem Ziel im Neubau. „Damit haben wir die größte Strecke erfolgreich bewältigt“, erklärte Senk.

Dieser Abschnitt ist einer von zwei neuen Tunneln für die erweiterte U2-Linie. Der letzte, deutlich kürzere Abschnitt bis zum Rathaus wird mit Baggern ausgegraben. Es ist geplant, dass die U2 als eine Hauptschlagader für den öffentlichen Verkehr Wiens fungiert, was die Verkehrsanbindung für die rund 15.000 Menschen im Einzugsgebiet deutlich verbessert.

Die Rückkehr von Debohra

Doch die Arbeit ist für „Debohra“ noch nicht abgeschlossen. Nun wird die Maschine in Richtung Matzleinsdorfer Platz zurückkehren, da für beide Fahrtrichtungen eine passende Röhre erforderlich ist. Der neue U2-Abschnitt soll ab 2030 in Betrieb genommen werden, was eine erhebliche Entlastung für den öffentlichen Nahverkehr in Wien darstellen wird.

Es war nicht der erste bedeutende Durchbruch für „Debohra“ im zukünftigen U-Bahn-Netz. Bereits im März 2023 erreichte die Maschine die Kreuzung Pilgramgasse, wo die U2 in Zukunft mit der U4 zusammentreffen wird. Solche Meilensteine sind entscheidend für den Erfolg des Projekts, das langfristig auf eine Modernisierung und Expansion des öffentlichen Verkehrs in Wien abzielt.

