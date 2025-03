Der „Alte Ort“: Buch über das historische Herz von Ottakring wird vorgestellt

Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) hat ein faszinierendes Buch veröffentlicht, das persönliche Geschichten von Bewohnerinnen und Bewohnern des historischen Herzens von Ottakring präsentiert. Neben diesem literarischen Highlight wird ein Fotowettbewerb ins Leben gerufen, um frische Perspektiven auf den Bezirk zu ermöglichen.

WIEN/OTTAKRING. Ottakring, ein Bezirk mit einer reichen Geschichte und einer vielfältigen Gemeinschaft, wird im Buch „Geschichten aus dem Alten Ort. Menschen aus Ottakring erzählen“ lebendig. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung hat Geschichten verschiedener Anwohner gesammelt, die ihre einzigartigen Erfahrungen und Erlebnisse teilen. Dieses Buch bietet nicht nur Einblicke in das Leben der Menschen hier, sondern auch in die kulturellen und sozialen Strukturen, die den Bezirk prägen.

„Der Alte Ort“ gilt als das historische Zentrum Ottakrings, wo Tradition und Moderne harmonisch miteinander verschmelzen. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) hebt hervor, dass das Grätzl durch seine diversen Einrichtungen besticht – von traditionellen Heurigen über Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Jugendzentren bis hin zu innovativen Projekten in der Stadtentwicklung. „Hier kommen jeden Tag verschiedene Menschen zusammen, und das neue Buch macht diese Vielfalt sichtbar“, fügt sie hinzu.

Das Buch kann kostenlos im „GB*Stadtteilbüro“ in der Haberlgasse 76 sowie in der Bezirksvorstehung Ottakring am Richard-Wagner-Platz 19 abgeholt werden. Die Geschichten stammen aus einer offenen Zeitungswerkstatt und einem Workshop, die in Kooperation mit Schülern beim Bildungsgrätzl-Fest durchgeführt wurden. Dies unterstreicht den gemeinschaftlichen Charakter des Projekts und bietet der Jugend eine Plattform, ihre Stimme zu erheben.

Fotowettbewerb mit 150 Euro Preisgeld

Zusätzlich lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung alle Bewohnerinnen und Bewohner zu einem Fotowettbewerb ein. Ob es sich um einen Blick aus dem Fenster, ein blühendes Fensterbrett oder einen schönen Innenhof handelt – gesucht werden Lieblingsorte und besondere Nachbarschaftsmomente, die Ottakring aus verschiedenen Perspektiven zeigen und dessen Charme einfangen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, können Fotos per E-Mail an [email protected] gesendet oder persönlich im GB*Stadtteilbüro abgegeben werden. Eine Jury wird die besten Beiträge auswählen, die in der ersten Ausgabe des „Ente. Mitmachmagazin für Ottakring“ veröffentlicht werden. Die Gewinner erhalten Essensgutscheine örtlicher Betriebe im Gesamtwert von 150 Euro. Der Einsendeschluss für die Fotos ist der 31. Mai 2025.

