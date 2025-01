Der Freitag beginnt in Wien mit Schnee und Regen







Am Freitag besteht in einigen Teilen Wiens die Möglichkeit, dass es weiß wird. Denn bis zum Vormittag kann es weiterhin zu Regen oder sogar Schneeregen kommen. Am Nachmittag wird sich jedoch zunehmend die Sonne durchsetzen. WIEN. Diejenigen, die sich zwischen Neujahr und dem kommenden Wochenende Urlaub genommen haben, können beim Blick aus dem Fenster aufatmen. Sie ersparen sich einen kalten und sehr nassen Weg zur Arbeit am Freitag. So sehen es zumindest die Wetterexpertinnen und…







Source link