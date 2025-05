Der Fünf-Punkte-Plan: So retten wir unsere Kinder vor der Kriminalität!

Die kürzlich eingeführte Maßnahme zur Bekämpfung von Jugendkriminalität sorgt weiterhin für kontroverse Diskussionen unter den beteiligten Organisationen. Besonders die Kinder- und Jugendhilfen haben sich bislang vehement gegen die Pläne ausgesprochen. Dennoch scheinen neue Ansätze in der Haltung der Verantwortlichen zu entstehen, was durch Walter Dillinger von der Landespolizeidirektion Wien und Johannes Köhler von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) bestätigt wurde. In einer Pressekonferenz am Montag äußerte Köhler: „Wir stehen vor einer völlig anderen Situation.“ Dillinger ergänzte, dass es erschütternd sei, dass der Staat nicht in der Lage sei, sich gegen Kinder und Jugendliche zu wehren, die in deliktem Verhalten verstrickt sind. „Das wird sich ändern“, betonte er.

Das neue Fünf-Punkte-Programm sieht mehrere Maßnahmen vor, bevor schwer erziehbare Jugendliche in geschlossene Einrichtungen eingewiesen werden. Diese beinhalten:

Präventions- und Vernetzungsmaßnahmen für Eltern und Bildungseinrichtungen.

Initiativen zur Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kindergärten und Sozialdiensten.

Vernetzungstreffen der beteiligten Organisationen zur Verbesserung der Kommunikation.

Ein zentrales Element des Programms ist die „Koordinierte Intervention bei Schwellentäter*innen“ (KISI). Diese Maßnahme wird aktiv, wenn Unmündige erstmals straffällig werden. Der Prozess umfasst:

Eine sicherheitspolizeiliche Beratung für die Erziehungsberechtigten in Anwesenheit des Kindes.

Ein umfassendes Monitoring von bis zu fünf Monaten, gefolgt von einem weiteren Beratungsgespräch.

Wenn das Kind erneut straffällig wird, entscheidet eine Steuerungsgruppe über die nächsten Schritte.

Diese Phase soll am 1. Juni 2025 starten.

Die dritte Stufe des Programms umfasst die Orientierungshilfe (OH) für unmündige Intensivtäter, also Kinder, die innerhalb eines Jahres mindestens fünf Einträge wegen Straftaten in den Polizeidatenbanken haben. Ziel der OH ist es:

A} eine langfristige Begleitung durch feste Vertrauenspersonen zu gewährleisten.

B} regelmäßige Unterstützung zu bieten, um die Beweggründe für das Fehlverhalten anzugehen.

C} den Kindern Stabilität zu geben, insbesondere nach häufigen Unterbringungswechseln.

Die genaue Ausgestaltung der OH erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Sozialarbeitern und -arbeiterinnen.

Als letzte Maßnahme für „Systemsprenger“, das sind Kinder, die mehr als 50 Straftaten innerhalb eines Jahres begehen, ist eine temporäre Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung vorgesehen. Diese Maßnahme soll als Ultima Ratio betrachtet werden und erfordert die Schaffung entsprechender gesetzlicher Grundlagen. Köhler schätzt, dass in Wien für etwa 30 bis 40 Intensivtäter ca. 10 bis 15 Plätze geschaffen werden müssten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Programm ein vielschichtiger Ansatz ist, um der Jugendkriminalität zu begegnen. Es wird erwartet, dass durch präventive Maßnahmen und eine koordinierte Vorgehensweise nicht nur die Rückfallquote gesenkt, sondern auch die Lebenssituation der betroffenen Kinder nachhaltig verbessert werden kann. In einem sich ständig verändernden gesellschaftlichen Umfeld ist es unerlässlich, sowohl auf die Bedürfnisse der Jugendlichen als auch auf die Sicherheitsbedürfnisse der Gemeinschaft einzugehen.