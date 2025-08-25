Der sichere Schulweg: Mit dem Pedibus zur Schule

Im September beginnt nicht nur das Schuljahr, sondern auch die wichtige Frage, wie die Kinder sicher zur Schule gelangen. In vielen Gemeinden unserer Region gibt es dafür eine verlässliche Lösung: den Pedibus!

WESTLICHES MITTELGEBIRGE. Der Schulweg sollte gut vorbereitet werden, doch der oft hektische Alltag der Eltern lässt dafür häufig wenig Raum. Zu Beginn des Schuljahres steigt die Verkehrsbelastung exponentiell. Um dem entgegenzuwirken und den Kindern den sicheren Schulweg zu erleichtern, begleiten seit 2008 in Tirol insgesamt 32 Pedibusse die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule. Auch die Kindergärten in Birgitz, die Volksschule in Völs, die Volksschule in Kematen und der Kindergarten Elisabethinum in Axams profitieren von diesem Angebot.

Was ist ein Pedibus?

Der Pedibus ist im Grunde ein „Schulbus auf Füßen“. Bei diesem Projekt gehen Kinder gemeinsam mit geschulten Erwachsenen auf festgelegten Routen zu Fuß zur Schule oder zum Kindergarten. Mit einem persönlichen Pedibus-Fahrschein können die Kinder an eigens markierten Haltestellen „einsteigen“. Besonders für Erstklässler ist dies eine hervorragende Gelegenheit, den Schulweg zu üben und sich sicherer zu fühlen.

Der Pedibus kann von Schulen, Kindergärten, Gemeinden oder auch Privatpersonen organisiert werden. Das Klimabündnis Tirol sowie das Land Tirol stellen das notwendige Material zur Verfügung. Interessierte erhalten während der gesamten Projektphase persönliche Beratung, Organisationshilfe und Empfehlungen zur optimalen Durchführung, insbesondere bei der Einschulung zur Schulwegpolizei. Wie lange ein Pedibus aktiv ist, kann jede Institution selbst wählen; besonders zu Schulbeginn empfehlen sich jedoch 4 bis 6 Wochen.

Die Routen durchs Dorf

Die genauen Routen und Haltestellen werden in den kommenden Tagen in allen Dörfern veröffentlicht. Für Völs gibt es bereits einen detaillierten Plan mit Treffpunkten und Uhrzeiten, der unter pedibus.voels.org einsehbar ist. In Axams können sich interessierte Eltern, die ihren Kindern einen sicheren und gesunden Schulweg ermöglichen möchten, direkt beim Gemeindeamt melden.

Für weitere Nachrichten aus der Region besuchen Sie diese Seite.

Das könnte Sie auch interessieren:

VCÖ empfiehlt, auch in den Ferien die Schulwege zu üben.

Nachwuchs am Ball: Die 9. Kids Days in Völs waren ein voller Erfolg.