„Der tote Panther“: Autor aus Leopoldstadt präsentiert Debüt-Krimi

Der Leopoldstädter Kornel Kreidenhuber hat kürzlich sein Debütbuch veröffentlicht. In seinem Kriminalroman verwebt er komplexe Verbrechen mit tiefgehenden psychologischen Motiven.

WIEN/LEOPOLDSTADT. „Mit Kreidenhuber macht man keinen Riss,“ kommentiert der Autor humorvoll, weshalb er sich als Schriftsteller lieber Kornelius Taxenbach nennt. Inspiriert von seinem Vornamen und dem Ort Taxenbach in Salzburg, wo seine Familie herkommt, hat Kreidenhuber in der Leopoldstadt Wurzeln geschlagen. Er arbeitet seit vielen Jahren als Unternehmensberater, während die Schriftstellerei lange Zeit nur ein Hobby war, bis sich daraus schließlich sein erstes Buch entwickelte.

„Der tote Panther“ ist ein Krimi, der die Geschichte von Peter erzählt, der gerade eine Psychotherapie durchläuft. Ein harmloses Techtelmechtel in einem Stundenhotel nimmt unerwartet eine düstere Wendung. Der Roman beleuchtet Themen wie innere Zerrissenheit, Identität und die subtilen Machtverhältnisse unter den Protagonisten.

Ein Gedicht von Rilke

Kreidenhuber legt den Fokus nicht nur auf den Tathergang, sondern viel mehr auf die Beweggründe seiner Charaktere. Besonders bedeutsam ist für ihn die psychologische Dimension – das, was Menschen zu ihren Handlungen antreibt. „Philosophie und Psychologie faszinieren mich seit meiner Schulzeit. Es ist kein persönlicher Bezug, sondern mehr das Thema an sich,“ erklärt er.

Das Gedicht „Der Panther“ von Rainer Maria Rilke wird nicht nur als Titel verwendet, sondern dient auch als Leitmotiv des Romans. „Ich könnte den emotionalen Zustand meines Protagonisten nicht treffender beschreiben. Rilke hat vor über 120 Jahren genau das erfasst, was Peter erlebt – eine Art Gefangenschaft, ohne es zu bemerken,“ reflektiert Kreidenhuber.

Inspiration aus dem Alltag

Kreidenhuber hat auch in anderen Städten wie Graz und Linz gelebt, doch Wien ist seine endgültige Heimat geworden. Dass der 2. Bezirk Schauplatz seines Romans ist, ist kein Zufall; viele der Begebenheiten, die ihn als Beobachter interessieren, finden direkt vor seiner Wohnzimmertür statt.

Mehr als zwei Jahre hat Kreidenhuber an seinem Krimi gearbeitet. „Ich habe mir nie Druck gemacht. Wenn ich nicht schreiben wollte, habe ich eine Pause eingelegt,“ so der Autor. Nach und nach haben sich aus kleinen Szenen die Kapitel seines Romans entwickelt. Als Unternehmensberater hat er viele Einblicke in menschliche Interaktionen, die er in seinem Schreiben verarbeitet, allerdings nie Eins zu Eins. Der Autor arbeitet bereits an einem Folgewerk, in dem die Charaktere aus „Der tote Panther“ zurückkehren – wie genau, das bleibt jedoch ein Geheimnis.

„Der tote Panther“ ist im Novum Verlag erschienen und kostet 22,90 Euro. Das Buch ist erhältlich unter www.novumverlag.com. Mehr über den Autor findet man auf Instagram unter @korneliustaxenbach.

