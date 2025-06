Der überraschende Gewinner: ‚Village Next To Paradise‘ beim 15. Filmpreis!

„Ich stehe hier alleine, aber die Realität ist, dass ein Film von einem Team gemacht wird“, äußerte Mo Harawe bescheiden während seiner Dankesrede für die Regietrophäe. Sein überwältigender Sieg an diesem Abend wurde durch die Anerkennung seiner Leistungen als Drehbuchautor ergänzt. Insgesamt konnte Harawe fünf bedeutende Preise mit nach Hause nehmen, darunter die Auszeichnungen für Beste Regie, Bestes Drehbuch, Beste Kamera und Bestes Casting.

Im Kontrast dazu stand das Maria-Lassnig-Biopic „Mit einem Tiger schlafen“, das mit neun Nominierungen ins Rennen ging, jedoch seine fünf Auszeichnungen vornehmlich in den Nebenkategorien erhielt. Die Preise in den Bereichen Maske, Szenenbild, Musik und Ton gingen an die kreative Arbeit von Salomonowitz, der überdies die herausragende Birgit Minichmayr in der Rolle der Hauptdarstellerin mit der Ehrung als beste Hauptdarstellerin feiern konnte. In dieser Produktion wurde sie von dem deutschen Schauspielstar Albrecht Schuch unterstützt, der für seine Rolle in „Pfau – Bin ich echt?“ von Bernhard Wenger gewürdigt wurde.

Eine weitere Anerkennung erhielt Ruth Beckermann, die als Meisterin des dokumentarischen Films in der Kategorie „Dokumentation“ siegreich war. Mit ihrem Schulprojekt „Favoriten” wurde ihre langjährige Beobachtung gewürdigt, und sie erhielt die von VALIE EXPORT gestaltete Statuette.

Das große Enttäuschungserlebnis des Abends war jedoch Kurdwin Ayubs zweiter Spielfilm „Mond“, der mit Performancestar Florentina Holzinger an Bord keinerlei der acht Nominierungen in einen Filmpreis umwandeln konnte. Im Gegensatz dazu konnte Josef Haders Komödie „Andrea lässt sich scheiden“ immerhin einen von sieben möglichen Preisen gewinnen, mit einer Auszeichnung für Thomas Schubert als besten Nebendarsteller. Gerti Drassl wurde für ihre brillante Leistung im Drama „Gina“ von Ulrike Kofler als beste Nebendarstellerin geehrt.

Der Abend begann mit einem gemeinsamen Moment der Stille für die Opfer des tragischen Attentats von Graz. Dieses emotionale Innehalten würdigte die Betroffenen und unterstrich die Tragik der Ereignisse des Dienstags, auch wenn die Organisatoren sich entschieden hatten, das Filmfest dennoch abzuhalten. Die traditionelle Aftershowparty wurde allerdings abgesagt. „Gerade die Kunst zeigt: Wir sind nicht allein im Schmerz“, erklärte Stefanie Reinsperger, die als Moderatorin fungierte und die Gala gemeinsam mit dem Ö3-Moderator Philipp Hansa durchführte. Es war die zweite aufeinanderfolgende freiwillige Live-Darbietung der Gala unter der Regie von Thomas W. Kiennast.

Soziale und politische Themen prägten den Abend stark. Arash T. Riahi, Co-Präsident der Österreichischen Filmakademie, äußerte scharfe Kritik an den Kürzungen in der Filmförderung: „Keine andere Branche wurde durch die Sparankündigungen derart getroffen wie die österreichische Filmbranche.“ Viele der Siegerinnen und Sieger forderten gemeinsam die Bundesregierung auf, den Dialog zur Beibehaltung eines zentralen steuerlichen Incentivemodells zu suchen, um das österreichische Filmwunder weiterhin erblühen zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Abend war sowohl eine Feier der künstlerischen Leistungen als auch ein eindringlicher Appell für die Unterstützung der Filmbranche in Österreich. Trotz der Herausforderungen und des Schmerzes, die viele erleben mussten, zeigte die Veranstaltung die Stärke und Solidarität der heimischen Filmszene.