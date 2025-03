Der Verein „Abaddon Pass“ Hausmannstätten feierte den erfolgreichen Abschluss der Saison 2024/2025!

Am 22. März 2025 um 15:00 Uhr fand im Gasthaus Haiden in Wundschuh bei Graz eine feierliche Zusammenkunft anlässlich des Saisonabschlusses von „Abaddon Pass“ Hausmannstätten statt. Zahlreiche Mitglieder und Interessierte folgten der Einladung zu einem geselligen Essen und erlebten einen angenehmen Nachmittag, der von hervorragenden Speisen und fröhlichem Beisammensein geprägt war.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden nicht nur Geschichten und amüsante Anekdoten aus der vergangenen Saison ausgetauscht, sondern auch über zukünftige Events diskutiert. Der Verein kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in der der eigene Krampus- und Perchtenlauf in Hausmannstätten großen Zuspruch fand. In den letzten Jahren ist die Mitgliederzahl des Vereins stetig gewachsen, was nicht zuletzt der anhaltenden Beliebtheit des Brauchtums zuzuschreiben ist.

„Abaddon Pass“ wurde im Jahr 2007 gegründet und zählt mittlerweile über 75 Mitglieder, darunter etwa 16 in der Nachwuchsgruppe „Abaddon Pass Juniors“. Diese jungen Mitglieder sind nicht nur das Herzstück jeder Veranstaltung, sondern auch gefragte Stars bei Auftritten in ganz Österreich. Die entzückenden „Engel“ und frechen „Teufelchen“ aus der Juniors-Gruppe ziehen das Publikum mit ihren Performances in ihren Bann und tragen maßgeblich zum Erfolg der Brauchtumsaufführungen bei.

Die jährliche Veranstaltung des Krampus- und Perchtenlaufs in Hausmannstätten erfreut sich großer Beliebtheit und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Besonders erwähnenswert ist, dass die Veranstaltung kinderfreundlich gestaltet ist. Der Nikolaus verteilt Geschenke an die Kinder, und eine beeindruckende Feuer- und Lasershow, begleitet von einem grandiosen Feuerwerk, sorgt für unvergessliche Eindrücke. Die Teilnehmer in alten, feuerspeienden Vehikeln tragen wesentlich zur festlichen Atmosphäre bei.

Mit dem Namen „Abaddon“, was so viel wie „Engel des Abgrunds“ bedeutet, verfolgt der Verein das Ziel, die Traditionen und Bräuche „neuer“ und „ungewöhnlicher“ Art nicht zu verbreiten, sondern vielmehr als gutes, gemeinsames Erlebnis mit der Gemeinschaft zu teilen. „Abaddon Pass“ möchte jedem Interessierten die Möglichkeit bieten, an diesen einzigartigen Brauchtumserlebnissen teilzunehmen und Teil einer Gemeinschaft zu werden.

Der Verein heißt neue Mitglieder willkommen, die sich für die Bräuche und Traditionen begeistern, unabhängig von ihrem Alter. Neben spannenden Aktivitäten und Veranstaltungen bietet die Gemeinschaft Spaß und Zusammenhalt – eine großartige Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen und interessante Menschen kennenzulernen.

Passionierte Mitglieder haben die Wahl, bei den Krampus- und Perchtenläufen aktiv mitzuwirken oder hinter den Kulissen zu unterstützen – die Entscheidung liegt ganz bei jedem Einzelnen. Wer sich für die Traditionen begeistern kann und ein Teil des Vereins „Abaddon Pass“ Hausmannstätten werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website:

www.abaddon-pass.at

Instagram Profil

Facebook Seite

Email:

[email protected]

Der Verein „Abaddon Pass“ bedankt sich herzlich bei seinen Sponsoren für die großzügige Unterstützung:

Semmler Container-Vermietung GmbH, Dobl-Zwaring

EXPLOSIVE FIREWORX, Empersdorf, LB

Schachner GmbH, Hausmannstätten

Glaserei STEINER UITZ GmbH, Wildon

Gasthaus Sailer, Hausmannstätten

Werbetechnik THIMET, Gössendorf

Steiermärkische SPARKASSE – Filiale Hausmannstätten

Metallbau Leicht, Graz

Nahwärme Fernitz GesmbH

Kefer’s Kulinarium, Hausmannstätten

Gasthaus Purkarthofer, Fernitz

Fahrradladen Fernitz

© Marie Ott – Bilder & Text