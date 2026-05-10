Derby-Fieber in Wien: Fanmarsch, Polizeigroßaufgebot und Rückblick auf vergangene Ausschreitungen

Wiener Derby: Fanmärsche, Polizeieinsatz und Rückblick auf frühere Ausschreitungen

Vor dem 350. Wiener Derby zwischen SK Rapid Wien und FK Austria Wien haben sich Fans in der Wiener Innenstadt zu einem Fanmarsch versammelt. Die Polizei war im Zusammenhang mit dem Spiel mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Das Derby zwischen Rapid Wien und der Wiener Austria begann um 17 Uhr und wurde im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf ausgetragen.

Fanmarsch und Vorfälle in Stadionnähe

Der Fanmarsch startete am Karlsplatz und führte in Richtung Allianz Stadion. Im Hugo-Breitner-Hof, einem Gemeindebau in der Nähe des Stadions, kam es am Nachmittag zu tumultartigen Szenen, an denen Austria-Fans beteiligt waren.

Aufgrund der Erfahrungen bei früheren Begegnungen der beiden Vereine war die Polizei mit verstärkten Kräften präsent. In den vergangenen Jahren war es bei Spielen zwischen Rapid Wien und der Wiener Austria wiederholt zu Eskalationen zwischen Fans gekommen.

Rückblick: Ausschreitungen im Februar 2026

Die letzten größeren Ausschreitungen beim Wiener Derby ereigneten sich am 15. Februar 2026 beim 348. Aufeinandertreffen der beiden Clubs in der Generali Arena. Laut Polizei wurden dabei Böller und Leuchtraketen aus dem Rapid-Sektor geworfen, das Spiel musste kurz unterbrochen werden.

Rund um den Reumannplatz kam es danach zu Angriffen auf Polizeikräfte. Die Polizei bilanzierte zwei Verletzte und erstattete mehr als 100 Anzeigen.

Besonders schweres Derby im September 2024

Bereits am 22. September 2024 war es im Allianz Stadion zu einem besonders schweren Derby gekommen, das Rapid mit 2:1 gewann. Nach dem Spiel stürmten Fans beider Lager den Platz, es kam zu Schlägereien und einem massiven Einsatz von Pyrotechnik.

In der Folge der Ereignisse wurden später hohe Geldstrafen verhängt, mehrere Derbys fanden ohne Auswärtsfans statt. Bei den Ausschreitungen wurden mehrere Polizisten und mehrere Fans verletzt.

Gerichtsverfahren nach Platzsturm 2024

Die Vorfälle rund um den Platzsturm vom 22. September 2024 im Allianz Stadion wurden vor dem Landesgericht Wien verhandelt. Der Prozess begann am 15. März und endete etwa einen Monat vor dem aktuellen Derby. Ursprünglich waren 22 Männer angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft legte den Angeklagten unter anderem schwere gemeinschaftliche Gewalt nach § 274 StGB, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung zur Last. 15 bisher unbescholtene Angeklagte erhielten eine Diversion und mussten jeweils 150 Euro Verfahrenskosten sowie je 50 Euro symbolische Schadensgutmachung an den SK Rapid und 50 Euro an einen verletzten Polizisten zahlen. Für sie wurden zudem zweijährige Stadionverbote verhängt.

Vier Angeklagte wurden zu bedingten Freiheitsstrafen zwischen drei und 14 Monaten verurteilt, zwei weitere Angeklagte erhielten teilbedingte Haftstrafen. Ein 45-jähriger Austria-Fan, dem schwere gemeinschaftliche Gewalt vorgeworfen worden war, wurde im Zweifel freigesprochen. Er hatte von Beginn an auf eine Verwechslung verwiesen. Videoaufnahmen der Polizei konnten ihn nicht eindeutig identifizieren, zudem entlastete ihn eine Zeugin.