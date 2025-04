Detroit feiert ersten NBA-Playoff-Sieg nach 17 Jahren – Die Rückkehr der Pistons!

Cade Cunningham war der herausragende Spieler für die Detroit Pistons, indem er stolze 33 Punkte beisteuerte. In der entscheidenden Phase des Spiels erregte jedoch der deutsche Spieler Dennis Schröder die meiste Aufmerksamkeit. 55 Sekunden vor Schluss erzielte er einen entscheidenden Dreipunktewurf, um den Spielstand auf 97:94 zu erhöhen und setzte sich anschließend durch einen Freiwurf mit seinem 20. Punkt im Spiel in Szene. Dieser Sieg beendet eine beeindruckende, in der NBA einzigartige Serie von 15 Niederlagen in Folge in der K.o.-Phase, die seit dem vierten Spiel gegen die Boston Celtics in den Conference-Finals 2008 anhielt. Vor dieser Saison hatten die Pistons seit 2019 nicht mehr die Chance auf eine Playoff-Teilnahme.

„Die ganze Stadt hat sehr lange auf diesen Sieg gewartet, es fühlt sich großartig an“, äußerte Cunningham nach dem Spiel. Trotz der Bemühungen der New York Knicks, die sich auf Jalen Brunson verließen, der mit 37 Punkten die meisten Punkte des Abends erzielte, war es für sie nicht genug. Die Pistons haben durch diesen Sieg den Vorteil, in den kommenden beiden Partien Heimrecht zu haben und könnten damit die Stimmung in Detroit weiter anheizen.

In einem weiteren spannenden Playoff-Duell konnten sich die Los Angeles Clippers auf ihren Starspieler Kawhi Leonard verlassen, der mit 39 Punkten seine Mannschaft zum Sieg führte. Auf Seiten der Denver Nuggets erbrachte Nikola Jokic eine hervorragende Leistung mit einem Triple-Double, das 26 Punkte, 12 Rebounds und 10 Vorlagen umfasste. Trotz Jokics beeindruckender Statistik konnten die Nuggets die Niederlage nicht abwenden. Wie schon im ersten Spiel der Serie, welches nach Verlängerung entschieden wurde, war der Verlauf des Spiels äußerst spannend. Die nächsten beiden Spiele werden diesmal in Los Angeles stattfinden, was zusätzliche Dramatik und Spannung verspricht.

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-offs, 1. Runde („best of seven“)

Eastern Conference: New York Knicks – Detroit Pistons 94:100. Stand in der Serie: 1:1

New York Knicks – Detroit Pistons 94:100. Stand in der Serie: 1:1 Western Conference: Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 102:105. Stand 1:1

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Detroit Pistons als auch die Los Angeles Clippers sich in den Playoffs bemerkenswerte Siege erkämpfen konnten. Die Pistons beendeten ihre lange Durststrecke in der K.o.-Phase, während die Clippers ihre Serie gegen die Nuggets ausgeglichen halten konnten. Die kommenden Spiele versprechen spannende Duelle, in denen sich die Teams einen erbitterten Wettkampf um die Vorherrschaft in ihren jeweiligen Konferenzen liefern werden.