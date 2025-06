Deutliche Botschaft: Arnold Schwarzenegger überrascht Wiener Öffi-Nutzer

Die morgendliche Durchsage der Wiener Linien am Dienstag hat viele Fahrgäste überrascht: Ab den frühen Morgenstunden ertönt die markante Stimme von Arnold Schwarzenegger – mit einer wichtigen Botschaft zur Umwelt.

WIEN. Bekannt für seine Rollen als Terminator und seine Zeit als Kalifornischer Gouverneur, engagiert sich Arnold Schwarzenegger seit Jahren aktiv im Kampf gegen Umweltprobleme. Seine Initiative, die „Schwarzenegger Climate Initiative“, hat seit 2017 die Klimaschutzkonferenz „Austrian World Summit“ ins Leben gerufen, bei der politische Entscheidungsträger, Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zusammenkommen, um konkrete Lösungen für die Klimakrise zu diskutieren.

Am Dienstag, dem 3. Juni, wurde die neunte Auflage des Summits in der historischen Hofburg Wien abgehalten. Der Austrian World Summit ist ein zentrales Forum, das sich auf den Austausch von Initiativen und Ideen zur Bekämpfung des Klimawandels konzentriert.

Appell an die Fahrgäste



Schwarzenegger hat an diesem Tag auch eine eindringliche Botschaft für die Wienerinnen und Wiener – als „Öffinator“ und in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien zieht er die Aufmerksamkeit auf den Klima-Notstand. Ab 6 Uhr morgens ertönt seine Stimme in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Stationen der Stadt. Er beginnt mit einem herzlichen Dank: „Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten!“ und fährt fort mit einem Spruch, für den er international bekannt ist: „You’re all real climate action heroes! Helping to Unite in Action and Terminate Pollution.“ (zu Deutsch: „Ihr seid alle echte Klimahelden! Helft mit, gemeinsam zu handeln und die Umweltverschmutzung zu beenden.“). Dieser Slogan ist nicht zufällig gewählt, denn das Motto des diesjährigen Austrian World Summit lautet: „Unite in Action – Terminate Pollution.“

Laut einer Sprecherin der Wiener Linien wird die Durchsage seit 6 Uhr morgens alle 30 Minuten in Fahrzeugen, Haltestellen und Stationen verbreitet. Der genaue Wortlaut der Durchsage ist auf den sozialen Medien der Wiener Linien verfügbar, unter anderem auf Instagram.

(Anlässlich des Klimagipfels ‚Austrian World Summit‘ in der Wiener Hofburg fordern Arnold Schwarzenegger und die Wiener Linien entschlossene Maßnahmen statt leere Worte. Klimaschutz kann so einfach sein: Jede Fahrt mit den Öffis und jeder Kilometer, der zu Fuß oder per Fahrrad zurückgelegt wird, trägt zu einem gesunden Planeten bei und fördert die Mobilitätswende.)

Im Rahmen des diesjährigen Austrian World Summit sind zahlreiche prominente Sprecher zu erwarten, darunter António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister von 2016, und der ehemalige Tennisstar Dominic Thiem. Auch Politiker wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) werden ihre Stimmen erheben.

Für weitere Informationen zum Austrian World Summit 2025 klicke hier.

Weitere Themen, die dich interessieren könnten:



• Neue 18er-Bim verbindet Bezirke und Event-Locations in Wien

• Stadt muss Wiener Linien über eine Milliarde Euro beisteuern

• 873 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich die Wiener Linien