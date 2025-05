Deutlicher Gewinner: So wählten die steirischen Studierenden bei der ÖH-Wahl

Die ÖH-Wahl 2025 ist vorüber. Die Ergebnisse variierten in der Steiermark erheblich zwischen den verschiedenen Universitäten. Während in Graz insbesondere linke Fraktionen, mit Ausnahme der FH Campus 02, dominate Wahlergebnisse erzielten, wählten die Studierenden in Leoben überwiegend konservative Listen. Der Verband sozialistischer Student_innen (VSSTÖ) wurde die stimmenstärkste Fraktion.

GRAZ/STEIERMARK. Zwischen dem 13. und 15. Mai 2025 fand die Wahl der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) statt. Die Wahlbeteiligung war erneut auf niedrigem Niveau, was in den letzten Jahren ein wiederkehrendes Muster war. Trotz dessen konnte der VSSTÖ, eine Liste, die in enger Verbindung zur SPÖ steht, bundesweit Zuwächse verzeichnen und erreichte häufig den ersten Platz – auch in der Steiermark.

An der Uni Graz erhielt der VSSTÖ bei der Wahl der Bundesvertretung 37,43 Prozent der Stimmen, damit war ein Zuwachs von über neun Prozent im Vergleich zu den vorherigen Wahlen zu verzeichnen. Die Aktionsgemeinschaft Studentenforum (AG) folgte mit 17,75 Prozent, während die Grünen Alternativen Student_innen (GRAS) mit 16,45 Prozent auf den dritten Platz landeten – ein Rückgang um fast sechs Prozent im Vergleich zu vor zwei Jahren. Insgesamt nahmen 4.463 Studierende an der Wahl teil, was bei einer Gesamtzahl von etwa 30.000 Studierenden an der Uni Graz zeigt, dass das Interesse an der Wahl weiterhin gering bleibt.

Fachlisten bleiben bei der TU Graz vorn



Die TU Graz verzeichnete ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Unabhängigen Fachlichsten Österreich (FLÖ) blieben bei der Hochschulvertretung mit 35,92 Prozent die stärkste Kraft. Bei der Wahl der Bundesvertretung konnte der VSSTÖ mit 26,2 Prozent jedoch den ersten Platz erreichen. An dritter Stelle lag GRAS mit 15,72 Prozent, dicht gefolgt von der AG mit 12 Prozent.

Konservative dominieren in Leoben



Im Gegensatz zu den Ergebnissen in Graz zeigte die Montanuniversität Leoben eine starke Präferenz für konservative Politik. Die AG, die der ÖVP nahe steht, erzielte 42,68 Prozent der Stimmen, gefolgt vom VSSTÖ mit 34,8 Prozent – der vorherige Spitzenreiter. Dritte wurde die Liste Leobner Studenten (RFS) mit 22,5 Prozent.

Kunst- und Meduni wählten links



Die MedUni Graz war ein weiterer Ort, an dem der VSSTÖ stark abschnitt: Der Ableger „Herzlinks“ gewann 41 Prozent der Stimmen bei der Bundesvertretungswahl, GRAS folgte mit 21 Prozent. Auch AG und JUNOS sicherten sich über zehn Prozent der Stimmen. Die Kunstuni Graz zeigte ebenfalls eine Neigung zu grüner Politik, mit GRAS als stimmenstärkster Fraktion (33,2 Prozent), gefolgt vom VSSTÖ mit 17,6 Prozent und dem Kommunistischen StudentInnenverband (KJÖ) mit zehn Prozent.

Fachhochschule als Junos-Bollwerk



An der FH Campus 02 in Graz konnte die JUNOS fast die Hälfte der Stimmen (44,3 Prozent) für sich gewinnen. Der VSSTÖ erreichte 19,2 Prozent und die AG erlebte einen drastischen Rückgang auf den dritten Platz mit nur noch 30 Prozent der Stimmen. An der FH Joanneum waren die Wahlergebnisse sehr ausgeglichen: Hier erzielte GRAS 22 Prozent, VSSTÖ 21,3 Prozent und die AG 20,3 Prozent.

Die Pädagogische Hochschule verzeichnete einen klaren Sieg für den VSSTÖ mit 61,3 Prozent der Stimmen, gefolgt von GRAS mit 9,7 Prozent, der AG mit 9,5 Prozent und JUNOS mit 7,6 Prozent.

