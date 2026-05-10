Diabetes-Management der Zukunft: Grazer Forscher entwickeln KI-gestütztes Informationssystem für Patienten

Graz: Neues KI-Informationssystem für Menschen mit Diabetes entwickelt

Ein Team der Technischen Universität Graz, der Universität Graz und der Medizinischen Universität Graz hat ein interaktives Informationssystem für Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus entwickelt. Das System soll Betroffene mit individuell aufbereiteten Gesundheitsinformationen unterstützen.

Das entwickelte System trägt den Namen A+CHIS (Adaptive Consumer Health Information System) und ist darauf ausgelegt, maßgeschneiderte Informationen zu Diabetes bereitzustellen. Nach Angaben der TU Graz werden wissenschaftlich geprüfte Inhalte je nach Wissensniveau der Nutzerinnen und Nutzer präsentiert.

Adaptive Darstellung von Gesundheitsinformationen

A+CHIS erkennt, wie viel Detailtiefe eine Person erfassen kann, und passt die Darstellung der Inhalte entsprechend an. Die Informationen können in Form einer Schlagwortwolke, von Infografiken oder vertiefenden Fachtexten dargestellt werden.

Grundlage ist ein multidimensional adaptiver Ansatz, der anonymisierte Interaktionsdaten wie Mausbewegungen und Scrollverhalten analysiert. Das System soll geistige Überforderung erkennen und die Darstellung der Informationen dynamisch anpassen.

Künstliche Intelligenz als Dialogpartner

A+CHIS verwendet Large Language Models und agiert als digitaler Dialogpartner. Das System beantwortet Fragen von Nutzerinnen und Nutzern und soll typische Denkfehler wie sogenannte Bestätigungsfehler erkennen.

Wenn Personen vor allem nach Informationen suchen, die ihre bestehende Meinung stützen, zeigt die KI alternative Perspektiven auf. A+CHIS greift dabei ausschließlich auf Materialien zurück, die von der Medizinischen Universität Graz geprüft wurden. Diese Beschränkung soll verhindern, dass die KI falsche Inhalte, sogenannte „Halluzinationen“, erzeugt.

Studienbasis und Übertragbarkeit

Für die Entwicklung von A+CHIS wurden Daten aus einer Studie mit 250 Teilnehmenden analysiert. In dieser Untersuchung wurde geprüft, wie sich aus Interaktionsmustern ableiten lässt, wann Informationen als zu komplex wahrgenommen werden.

Das System wurde zunächst für Informationen zum Thema Diabetes konzipiert. Nach Angaben von Tobias Schreck, der am Institute of Visual Computing der TU Graz tätig ist, lässt sich A+CHIS auch auf andere medizinische Themen übertragen. Die Projektergebnisse sind als Open-Source-Code verfügbar.

Hintergrund Diabetes in Österreich

Laut den vorliegenden Angaben ist etwa jede und jeder fünfte Erwachsene in Österreich bei Gesundenuntersuchungen von einer Vorstufe von Diabetes betroffen. Rund drei Prozent der Erwachsenen in Österreich haben demnach einen bislang nicht diagnostizierten Diabetes.

Tobias Schreck erklärte, Ziel der Entwicklung sei es gewesen, medizinische Evidenz so zu vermitteln, dass sie verstanden und nicht nur gelesen wird.