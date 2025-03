Diablo IV – Vessel of Hatred: Schluss mit der Kinderei

Ist Diablo IV zu leicht? Blizzard sagt ja. Daher werden jetzt Anpassungen am Schwierigkeitsgrad vorgenommen, wobei der Spielspaß im Vordergrund bleibt.

Im kürzlichen Campfire-Stream von Blizzard Entertainment bestätigte Design Director Colin Finer, dass Spielerinnen und Spieler in letzter Zeit das Spiel viel zu schnell durchlaufen haben. So wurde in der letzten Saison das Maximallevel um beeindruckende 50 % schneller erreicht als in vorherigen Saisons. Diese Entwicklung ist nicht unbemerkt geblieben, da viele in der Community bereits ihre Bedenken über den raschen Level-Aufstieg laut äußerten. Um den Anliegen der Spieler gerecht zu werden, plant Blizzard nun umfassende Änderungen.

Die kommende Season 8 soll deshalb spürbar herausfordernder werden, ohne den Spaß am Spiel einzuschränken. Genauer gesagt wird der Levelaufstieg von Stufe 1 bis 60 langsamer vonstattengehen, während das Endgame deutlich anspruchsvoller gestaltet wird. Dennoch sollte erwähnenswert sein, dass Season 8 nicht mit Path of Exile 2 vergleichbar ist, einem anderen beliebten Action-RPG, das für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt ist.

Minimierung der Drop-Rate von legendären Gegenständen

Ein weiteres wichtiges Element der neuen Saison ist die Anpassung der Drop-Rate für legendäre Gegenstände. Zukünftig wird die ‚erhöhte‘ Drop-Rate für diese mächtigen Items zurückgenommen. Stattdessen sollen reguläre Items einen ‚Werte-Boost‘ erhalten, um die verringerte Drop-Rate für legendäre Teile auszugleichen. Colin Finer hofft, dass diese Maßnahme das Belohnungssystem von Diablo IV für die Fans noch befriedigender gestaltet.

Wie bereits angedeutet, wird der Schwierigkeitsgrad im Endgame ebenfalls erhöht. Das Durchbrechen der Herausforderungen war gestern: Mit Season 8 werden die Torment-Schwierigkeitsgrade mit besseren Belohnungen einhergehen, aber die Herausforderung zwischen den Torment-Leveln wird spürbar ansteigen. Spieler können diese Änderungen zunächst im Public Test Realm (PTR) testen, bevor sie live geschaltet werden.

Die Anpassungen in Diablo IV sind nicht nur notwendig, um das Spiel angenehm herausfordernd zu gestalten, sondern auch um die langfristige Spielerbindung zu fördern. Eine Herausforderung in Action-RPGs ist entscheidend, um den Reiz des Spiels zu gewährleisten und die Spieler motiviert zu halten. Das Feedback der Community spielt dabei eine entscheidende Rolle, und Blizzard möchte sicherstellen, dass sie auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Spieler hören.

