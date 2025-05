Dialogabend: Umbau der Lerchenfelder Straße muss endlich angepackt werden

Nach Jahren der Ungewissheit bezüglich der Umgestaltung der Lerchenfelder Straße steht nun eine Klärung bevor. Ein Dialogabend gibt den Anrainerinnen und Anrainern aus den Bezirken 76 und 8 die Möglichkeit, Informationen über die geplante Neugestaltung zu erhalten.

WIEN/JOSEFSTADT/NEUBAU. Vor vier Jahren machten Meldungen in Zeitungen und sozialen Medien die Bewohnerinnen und Bewohner der Josefstadt und Neubau auf die bevorstehenden Neuerungen an der Lerchenfelder Straße aufmerksam. Die anfängliche Euphorie über das Projekt wich jedoch schnell der Ernüchterung, da über Jahre hinweg keine weiteren Informationen über weitere Schritte oder Zeitpläne veröffentlicht wurden. Das soll sich nun endlich am Dienstag, den 27. Mai, ändern.

„Eine einmalige Chance“

Der Anlass für diesen längst überfälligen Baubeginn sind die umfassenden Pläne der Stadt Wien. Die Wiener Linien planen einen Gleisaustausch in der Lerchenfelder Straße, während Wiener Wasser die veralteten Wasserleitungen erneuern wird. Zudem plant Wien Energie, eine moderne Fernwärmeversorgung einzuführen, um die Energieeffizienz zu steigern.

Bezirksvorsteher Martin Fabisch aus dem 8. Bezirk und Markus Reiter aus dem 7. Bezirk (beide Grüne) beschreiben die Umbauarbeiten als „eine einmalige Chance“, um gleichzeitig die Oberfläche der Straße modern zu gestalten und die Infrastruktur zu verbessern. Solche Projekten sind nicht nur für die unmittelbaren Anwohner von Bedeutung; sie tragen auch zur Verbesserung der Lebensqualität in den Bezirken bei und fördern nachhaltige Entwicklungsansätze.

Der Dialogabend findet ab 18 Uhr im Amtshaus Neubau (Hermanngasse 24-26) statt. Dort haben die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich über die anstehenden Arbeiten und die nächsten Schritte informieren zu lassen. Die Planer stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Feedback von den Anrainern zu sammeln. Anmeldungen sind unter [email protected] möglich.

