Die alarmierende Wahrheit: Unsere natürlichen Ressourcen könnten 2025 aufgebraucht sein!

Der 24. Juli ist ein markantes Datum im Kalender, das den Zeitpunkt kennzeichnet, an dem die Menschheit, ökologisch betrachtet, auf Pump lebt – auf Kosten künftiger Generationen, so der WWF. Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist dies der Tag, ab dem die Menschen mehr Acker- und Weideland, Fischgründe und Wälder beanspruchen, als rechnerisch zur Verfügung steht. Dies hat weitreichende Folgen für unsere Umwelt und führt zu einem massiven Anstieg von CO2-Emissionen, die über das hinausgehen, was Wälder und Ozeane vorhandene Mengen an Kohlenstoffdioxid aufnehmen können.

Die Organisationen analysieren nicht nur den globalen Verbrauch, sondern berechnen auch den jeweiligen „Erschöpfungstag“ für jedes einzelne Land. Hier sind einige Beispiele:

Österreich hat seine natürlichen Ressourcen in diesem Jahr bereits am 29. März aufgebraucht, was das Land erneut in die vordersten Plätze des Ressourcenverbrauchs versetzt.

aufgebraucht, was das Land erneut in die vordersten Plätze des Ressourcenverbrauchs versetzt. Deutschland erreichte seinen Erschöpfungstag am 5. Mai .

. Die USA folgt mit dem Tag 15. März.

Diese Zahlen zeigen eindrücklich, dass wir auf einem Weg sind, der nicht nur die gegenwärtigen Bedürfnisse überstrapaziert, sondern auch die Möglichkeiten zukünftiger Generationen gefährdet. Um dieser alarmierenden Situation entgegenzuwirken, fordern die Umweltschutzorganisationen WWF Österreich und Global 2000 einen grundlegenden Kurswechsel im Umgang mit den planetaren Ressourcen.

„Wir müssen jetzt gegensteuern und nachhaltig mit unserem Planeten umgehen. Nur so haben auch kommende Generationen eine lebenswerte Zukunft“, erklärte Joschka Brangs, Biodiversitätssprecher des WWF Österreich. Die Organisation hebt insbesondere folgende Maßnahmen hervor:

Energiespar-Offensive: Durch die Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sollen die CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden.

Durch die Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz sollen die CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden. Bodenschutz-Vertrag: Der Schutz wertvoller Ökosysteme ist unerlässlich, um den ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu minimieren.

Der Schutz wertvoller Ökosysteme ist unerlässlich, um den ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu minimieren. Umsetzung des EU-Renaturierungsgesetzes: Eine ambitionierte Umsetzung dieses Gesetzes könnte entscheidend zur Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bewusstsein für den ökologischen Fußabdruck der Menschheit dringend notwendig ist. Die früheren Erschöpfungstage der Ressourcen verdeutlichen, dass sofortige Maßnahmen erforderlich sind. Nur durch kollektives Handeln und nachhaltige Praktiken können wir die Erde für kommende Generationen bewahren.

Ein Umdenken in der Nutzung unserer Ressourcen ist nicht nur wünschenswert, sondern auch zwingend notwendig, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern.