Die beste Zeit meines Lebens: Warum ich ohne Filme glücklicher wurde!

„Ich habe geheiratet und eine Familie gegründet, was einfach unglaublich war! Es war ein Segen für mich, mir die Zeit dafür nehmen zu können. Zudem ist es ein Privileg, Filme zu machen, von denen viele träumen, aber nur wenige es tatsächlich umsetzen können. Dass ich nach zehn Jahren Pause wieder daran teilnehmen darf, macht mich wirklich glücklich.“

Ab heute ist auf Netflix Diaz‘ neuer Film „Back in Action“ verfügbar. In der Actionkomödie spielt sie an der Seite des Hollywood-Stars Jamie Foxx, die folgende Handlung aufweist:

Ein Paar kehrt 15 Jahre nach dem Verlassen der CIA in die Welt der Spionage zurück.

Der letzte Film mit Diaz erschien 2014. Sie betont: „Meine Familie bleibt weiterhin meine oberste Priorität. Ich achte sehr darauf, wie ich arbeite. Bei diesem Film war es zudem ein großer Vorteil, dass wir in London gedreht haben. In Amerika dreht man mindestens 12 Stunden am Tag, während in London nach 10 Stunden Schluss ist. Das erlaubte mir, den Morgen oder Abend mit meiner Familie zu verbringen – oder sogar beides, was wirklich schön war.“

Diaz ist mit Rockmusiker Benji Madden verheiratet und lebt mit ihren zwei Kindern relativ zurückgezogen von der Öffentlichkeit.

Für Jamie Foxx ist seine Rolle in „Back in Action“ ebenfalls besonders. Im Jahr 2023 erlitt der Oscar-Preisträger einen Schlaganfall. Auf die Frage, wie sich das auf sein Leben und seine Karriere ausgewirkt hat, äußerte der 57-Jährige: „Man wird viel dankbarer für alles. Ich schätze jeden Moment mehr – selbst dafür, dass wir hier zusammensitzen. Meine Tochter sagt manchmal, ich sei übertrieben dankbar für alles. Aber ich entschuldige mich nicht dafür, bestimmte Momente mehr zu genießen. Und ja, ich bin wirklich „Back in Action“!“