Die besten Bilder vom Laufevent am Schwarzlsee

Lächeln, Schwitzen, Anfeuern – der MeinBezirk E-Businessmarathon brachte Menschen aus zahlreichen Unternehmen zusammen. In seiner dritten Auflage war dieses Event nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern eine Feier des Teamgeists und der Kollegialität. Menschen aus verschiedenen Branchen traten in einem freundschaftlichen Wettbewerb an und stärkten damit die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Region.

Der Marathon fand in der malerischen Umgebung von Premstätten statt und zog zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer an. Besonders beeindruckend war die Vielfalt der teilnehmenden Unternehmen, die von Start-ups über etablierte Firmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen reichten. Diese breite Teilnahme förderte nicht nur den sportlichen Wettbewerb, sondern auch die Networking-Möglichkeiten unter den Unternehmen und Mitarbeitern. Während des Events konnten die Teilnehmer ihre sportlichen Leistungen präsentieren, während die Zuschauer sie lautstark anfeuerten.

Durch die Unterstützung örtlicher Sponsoren und Partner wurde das Event zu einem vollen Erfolg. Verschiedene Stände boten gesunde Snacks und Getränke an, um die Sportler nach ihren Herausforderungen zu stärken. Zudem waren auch zahlreiche Aktivitäten für Familien und Kinder integriert, sodass der Tag für alle Altersgruppen zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Die fröhliche Atmosphäre wurde durch Musik und die Unterstützung von lokalen Künstlern unterstrichen.

Die große Fotogalerie, die am Ende des Tages veröffentlicht wurde, fängt all die besonderen Momente ein – von den Anfängen vor dem Startschuss bis zu den glücklichen Gesichtern der Teilnehmer nach dem Überqueren der Ziellinie. Einzelne Teams posierten stolz mit ihren Medaillen, und die Strahlkraft der Gesichter zeugt von der hervorragenden Stimmung, die während des Events herrschte.

Die Organisatoren des MeinBezirk E-Businessmarathons sehen das Event nicht nur als sportliche Herausforderung, sondern auch als wertvolle Plattform, um den sozialen Zusammenhalt und die Gesundheit in der Bevölkerung zu fördern. Sportliche Aktivitäten sind ein effektiver Weg, um Wellness und einen aktiven Lebensstil zu propagieren. Zudem wird durch solche Events der Austausch zwischen den Unternehmen gefördert, was zu einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Premstätten beiträgt.

Aus der Sicht der Teilnehmer war der Marathon eine großartige Gelegenheit, Teamgeist zu entwickeln, Ideenaustausch zu fördern und einfach den Tag in guter Gesellschaft zu genießen. „Der E-Businessmarathon ist eine fantastische Möglichkeit, um mit Kollegen und gleichzeitig mit der Gemeinschaft in Kontakt zu treten“, sagte ein Teilnehmer, der die Chancen des Netzwerkens besonders schätzte.

Im nächsten Jahr wird der MeinBezirk E-Businessmarathon erneut stattfinden, und die Organisatoren laden bereits jetzt alle Interessierten ein, teilzunehmen. Die Planungen laufen auf Hochtouren, um das Event noch größer und besser zu machen. Bleiben Sie also dran und freuen Sie sich auf ein weiteres unvergessliches Erlebnis!

