Die besten Hausmittel gegen Sonnenbrand: Unsere Top-Tests enthüllt!

Die behauptete heilende Wirkung von Aloe vera wird häufig diskutiert. Fachleute sind sich einig, dass die Wirkung kaum belegt ist. Es gibt jedoch Erkenntnisse, die auf die feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Eigenschaften der Pflanze hinweisen. Problematisch kann dabei der Inhaltsstoff Aloin sein, der bei unsachgemäßer Verarbeitung ins Gel gelangen kann und die Haut reizen kann. Daher wird geraten, auf fertige Produkte aus Drogerien oder Apotheken zurückzugreifen. Besonders wichtig ist, dass das verwendete Gel tatsächlich frische Aloe vera enthält.

Gurken sind ein weiteres bekanntes Hausmittel zur Linderung von Sonnenbrand und bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser und enthalten reichlich Vitamin C. Dieser Inhaltsstoff wird ein kühlender und entzündungshemmender Effekt zugesprochen. Es wird berichtet, dass Vitamin C geschädigte Hautzellen reparieren kann. Folgende Anwendung wird empfohlen:

Gekühlte Scheiben einer gut abgewaschenen Bio-Gurke direkt auf die betroffenen Stellen legen.

Alternativ kann auch pürierte Gurke als Maske verwendet werden.

Darüber hinaus wird dem Topfen eine entzündungshemmende und feuchtigkeitsspendende Wirkung nachgesagt. Die enthaltenen Milchsäurebakterien sollen die Haut beruhigen und den Heilungsprozess unterstützen. Während die kühlende Wirkung als angenehm empfunden wird, zeigt der VKI auf, dass es für die behaupteten weiteren Effekte an wissenschaftlichen Belegen fehlt. Die keratolytische Wirkung der Milchsäure, die einen Peelingeffekt hat, ist noch nicht ausreichend untersucht, um zu garantieren, dass sie den Heilungsprozess unterstützt und nicht schädlich wirkt.

Die in schwarzem oder grünem Tee enthaltenen Gerbstoffe wirken entzündungshemmend und Antioxidantien fördern die Zellregeneration. Diese Wirkungen sind laut Experten wissenschaftlich gut belegt und können auch bei Sonnenbrand unterstützend wirken. Für die Anwendung sollte der Tee in Bio-Qualität ohne Geschmackszusätze verwendet werden. Die empfohlene Methode ist:

Starken Tee aufbrühen und abkühlen lassen.

Ein sauberes Tuch in den Tee tränken und für 15 bis 20 Minuten auf die betroffenen Stellen legen.

Natron wird oft als weiteres Hausmittel empfohlen, da es eine leicht alkalische Wirkung hat, die Juckreiz lindern und die Haut beruhigen soll. Die Fachleute warnen jedoch: Die Anwendung einer Paste aus Natron und Wasser auf der Haut sollte vermieden werden. Natron ist alkalisch und kann den bereits leicht sauren pH-Wert gesunder Haut stören, was zu Hautreizungen führen kann. Aus diesem Grund sollte Natron, ebenso wie Backpulver, nicht auf sonnenverbrannter Haut angewendet werden.

Grundsätzlich halten die Konsumentenschützer fest, dass es das Beste wäre, einen Sonnenbrand erst gar nicht entstehen zu lassen. Für die kommenden Tage mit hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung wird empfohlen:

Auf geeigneten UV-Schutz zu setzen.

Zu viel Sonne zu vermeiden.

Zusammenfassend ist es wichtig, bei Hautschäden wie Sonnenbrand auf bewährte und gut untersuchte Hausmittel zu setzen und im Vorfeld ausreichend Schutz zu suchen. Ein sorgsamer Umgang mit der Sonne schützt nicht nur die Haut, sondern trägt erheblich zu einem gesunden Hautbild bei.