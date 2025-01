Die besten veganen Restaurants: Veganuar in der Donaustadt genießen

Die gastronomische Vielfalt in der Donaustadt umfasst nicht nur traditionelle Gerichte, sondern auch zahlreiche vegane Alternativen. MeinBezirk gibt dir einen Überblick, wo du im 22. Bezirk gut pflanzlich essen kannst.

WIEN/DONAUSTADT. Vegane Ernährung ist heutzutage sehr verbreitet. Dies beschreibt den Verzicht auf tierische Produkte wie Fleisch, Milchprodukte oder Eier.

Wer in der Donaustadt vegane Speisen genießen möchte, hat verschiedene Optionen – sei es italienische, chinesische oder griechische Küche. MeinBezirk hat einige Restaurant-Empfehlungen für dich.

Bootshaus



Das Bootshaus, An der unteren Alten Donau 61, bietet eine Vielzahl an veganen Gerichten an. Hier kann man Vor-, Haupt- und Nachspeisen in pflanzlicher Form genießen. Besonders beliebt ist der geröstete Karfiol. Die Öffnungszeiten sind mittwochs bis freitags von 11.30 bis 23 Uhr, samstags und an Feiertagen von 9 bis 23 Uhr und sonntags bis 20 Uhr. Weitere Informationen: www.dasbootshaus.at.

Pizzakeller



Der Pizzakeller, Am Kaisermühlendamm 53, war 1982 die erste Holzofenpizzeria im Norden Wiens. Heute kann man jede Pizza auch mit veganem Käse bestellen. Die Schmankerl können vor Ort genossen oder nach Hause bestellt werden. Geöffnet ist täglich von 11 bis 21 Uhr. Kontakt: 01/269 21 20.

Vegan Tau Restaurant



Das chinesische Restaurant „Tau“ in der Erzherzog-Karl-Straße 38 bietet ausschließlich vegane Küche an. Die Speisekarte umfasst alle Klassiker der chinesischen und fernöstlichen Gastronomie: die „acht Schätze“, gefüllte Teigtäschchen oder gebratene Udon-Nudeln mit Sojafleisch und Gemüse. Das Restaurant bietet zudem einen kostenlosen Lieferservice im 21. und 22. Bezirk an. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 15 und von 17:30 bis 22 Uhr. Bestellungen unter www.veganrestauranttau.at.

Akropolis



Auch im griechischen Restaurant Akropolis in der Langobardenstraße 24 stehen vegane Optionen zur Verfügung. Als Vorspeise empfiehlt sich Skordalia, ein Püree aus Weißbrot und Kartoffeln. Danach können griechische Reisnudeln bestellt werden. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr. Reservierungen sind unter 01/437 09 43 möglich.

