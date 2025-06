Die Bilanz der Menschlichkeit: Alfred Stingl – Der Ombudsmann, der es nicht sein wollte

Über 20 Jahre lang war Alfred Stingl mit der Aktion „Von Mensch zu Mensch“ für die Grazerinnen und Grazer da.

GRAZ. Der Verlust von Alfred Stingl hinterlässt eine tiefe Trauer in der Gemeinschaft, doch noch größer ist die Anerkennung für sein beispielloses Lebenswerk. Alfred Stingl, der für seine unermüdliche Unterstützung der Grazer Bevölkerung bekannt war, hat die Stadt nachhaltig geprägt. Besonders durch seine Rolle als Ombudsmann der Aktion „Von Mensch zu Mensch“ hat er 20 Jahre lang einen spürbaren Einfluss auf das Leben vieler Menschen gehabt.

„Das wird er nicht machen …“

Im Jahr 2003, wenige Monate nach seinem Rücktritt als Bürgermeister Graz’ und der Amtsübergabe an Siegfried Nagl, entstand die Idee, einen Ombudsmann für die lokale Zeitung „Woche“ (heute: MeinBezirk) zu installieren. Skeptisch, ob Alfred Stingl sich wirklich engagieren würde, wandten wir uns an ihn. Nach einer Bedenkzeit kam er schnell mit dem Konzept, die Rolle nicht als Ombudsmann, sondern als einen Dienst von Mensch zu Mensch zu verstehen – genau so wurde der Titel der Aktion geboren.

Ombudsmann wider Willen

Mit der Zeit wurde Alfred Stingl tatsächlich zu einem Ombudsmann, aber treffender wäre der Titel „Anwalt derjenigen Grazerinnen und Grazer, für die das Leben nicht einfach war“. Entgegen der Meinung, er sei nur das Gesicht der Aktion, war Stingl täglich im Einsatz und kümmerte sich persönlich um alle Anliegen. Über die Jahre hat er beeindruckende 13.000 Fälle dokumentiert, wobei er für jede Person Zeit und Geduld aufbrachte.

Trotz der enormen Verantwortung und Zeit, die er in die Aktion investierte, war sein Engagement ehrenamtlich. Alfred Stingl nahm keinen Cent für seine Arbeit, vielmehr war es sein Wunsch, einmal jährlich einen Empfang für all diejenigen zu veranstalten, die seine Initiative unterstützten – eine Tradition, die wir ihm gerne erfüllt haben.

Redakteure an seiner Seite

Im Laufe der Jahre arbeiteten viele engagierte Redakteurinnen und Redakteure mit Alfred Stingl zusammen, darunter Mario Lugger, Dieter Demmelmair, Klaus Krainer und zuletzt Heike Jantschner. Sie unterstützten ihn bei den Telefonsprechstunden und trugen zur medialen Präsenz der Aktion bei. Ein Satz, der oft von Alfred Stingl während dieser Gespräche fiel, war: „Da müss ma was machen, dem müssen wir helfen …“, unabhängig von Herkunft, Status oder Situation der Betroffenen – genau so, wie er es sich für „Von Mensch zu Mensch“ gewünscht hatte.

