„Die Freimaurer und ihr Geheimnis“ – jetzt als Hörbuch verfügbar!

Fressnapf sucht erneut das „Haustier des Jahres“! Die Abstimmung läuft bis zum 13. Juli, und jeder Tierliebhaber ist eingeladen, seine Stimme abzugeben. Haustiere sind für viele von uns nicht nur Begleiter, sondern auch treue Freunde und wichtige Familienmitglieder. Sie stehen uns in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite und bieten uns bedingungslose Liebe und Unterstützung. In manchen Fällen sind sie sogar Lebensretter.

Dieses Jahr gibt es einige faszinierende Nominierten. Begonnen wird mit Scotty, einem kleinen Münsterländer, der seine Besitzerin während eines lebensbedrohlichen Vorfalls vor einem Wildschweingriff beschützte. Obwohl viele Hunde oft als treue Begleiter angesehen werden, zeigt Scotty eine außergewöhnliche Loyalität und Tapferkeit.

Fressnapf, als führende Fachhandelskette für Heimtierbedarf in Europa, setzt mit diesem Wettbewerb ein Zeichen, um das unermüdliche Engagement und die besonderen Geschichten unserer tierischen Freunde zu würdigen. Haustiere wie Scotty haben nicht nur das Leben ihrer Menschen bereichert, sie machen auch einen bedeutenden Unterschied in der Gesellschaft und fördern das Wohlbefinden.

Die Abstimmung bietet die Möglichkeit, die Heldentaten dieser Tiere zu erkennen und ihre Geschichten mit einer breiteren Gemeinschaft zu teilen. Jedes Haustier hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Wenn du also ein Herz für Tiere hast und ihren unerschütterlichen Beistand schätzt, nimm dir einen Moment Zeit, um abzustimmen und deinem Lieblingshaustier die Anerkennung zu geben, die es verdient!