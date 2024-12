Die fünf schlimmsten Fehler beim Online-Dating mit Tinder & Co. – Fehler Nr. 5







Ja, Dating-Apps verlieren derzeit schnell an Bedeutung (darüber habe ich bereits ausführlich berichtet). Wenn ihr es dennoch versuchen möchtet, solltet ihr einige Fehler unbedingt vermeiden. Fehler 5 in der Dating-App: … bitte warten… Ein weiterer Fehler bei der Partnersuche über Dating-Apps ist, den anderen zu lange warten zu lassen. Wenn man ein Match hat und sich dann gefühlt „ewig“ nicht meldet, kommt das garantiert nicht gut an. Für den anderen spielt es keine Rolle, aus welchem Grund das so ist…







