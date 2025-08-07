Die Illusion der Vergangenheit: Ein Mythos

Die Gedanken an meine Sucht halten mich gefangen. Obwohl ich es schaffe, mich damit auseinanderzusetzen und einen gewissen Abstand zu schaffen, kehre ich immer wieder zu meinem problematischen Verhalten zurück. Um Punkt 05:00 Uhr verlasse ich meine Wohnung in Wetzelsdorf und mache mich auf den Weg in Richtung Eggenberg. Es ist eine tägliche Herausforderung – die Sucht verfolgt mich stets, und ich bin immer noch süchtig.

Der sanfte Regen hat über Nacht aufgehört und die Luft riecht frisch. Der Straßenverkehr ist minimal, was mir eine gewisse Ruhe gibt. Während ich gehe, ertappe ich mich oft dabei, über den Schmerz in meinem rechten Fuß nachzudenken – ein stark angeschwollener Schleimbeutel, der mir bei jedem Schritt Schmerzen bereitet. Doch der Schmerzgrad ist tragbar, und das betrachte ich als positives Zeichen. Heilung ist ein Prozess, der Zeit braucht.

Meine Gedanken kehren zurück zu den vergangenen Tagen, in denen ich mich mit allerlei Erkenntnissen auseinandersetzte. Meine Freunde waren oft nur eine Ablenkung von den wirklich wichtigen Lebensaufgaben. In Gesprächen mit ihnen vermied ich es, über Freundschaft, Arbeit und Liebe nachzudenken, die ich dringend beachten sollte.

Der Kontakt zu meinen Freunden diente oft als Vorwand, um nicht aktiv werden zu müssen. Ich verharrte in einer Komfortzone, während wertvolle Jahre vergingen. Ich dachte, dass, hätte ich nicht dies oder jenes erlebt – von einem Unfall bis hin zum Lockdown –, ich viel mehr erreicht hätte. Diese Freudschen Gedanken der Opfermentalität hinderten mich daran, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen.

Mit der Zeit wird mir klar, dass ich diese Memorie als Illusion betrachte – den Mythos der Suchterkrankung. Oft erinnere ich mich an die vermeintlich schönen Zeiten zurück und wünsche mir, ich könnte zu meinem alten Ich zurückkehren. Dabei ist das heute nüchterne Leben mit seinen Herausforderungen bedeutsam, und ich muss mich mit diesen realen Gedanken auseinanderzusetzen.

Die Wahrheit ist einfach: Diese Illusion ist nichts als eine Erzählung, die ich mir selbst kreiert habe. Rückblickend war vieles unzufriedenstellend. Aus genau diesem Grund entschloss ich mich 2022, mein Leben zu verändern – den Kontakt zu Schwierigkeiten abzubrechen, um nicht weiter in Stagnation zu leben und Ausreden zu akzeptieren.

Ich beginne, die Realität wieder zu akzeptieren. Ich lebe nun mein Traumleben, widme mich sinnvollen Aktivitäten und mache täglich einen Unterschied. Mein gegenwärtiges Lebensgefühl ist erfüllt, ich habe alles, was ich für ein glückliches Leben brauche. Drogen sind nicht mehr Teil dieser Gleichung, meine Freunde haben im gewissen Sinne ihren Dienst erfüllt.

Nach meinem Lauf verspüre ich ein tiefes Gefühl von Glück und Freude. Ich habe endlich einen Schlüssel – ein Antidot – gegen die Erfahrung des Nihilismus gefunden: die Akzeptanz. Ich akzeptiere mein Leben in seiner Vollständigkeit, mit all seinen Höhen und Tiefen.

Das Leben ist einfach, und ich bin es auch.