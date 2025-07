Die „Kreithiger“ feiern ihr musikalisches Jubiläum

Der erste Teil der Feierlichkeiten für „60 Jahre Musikkapelle Kreith“ fand bereits beim Frühjahrskonzert statt – nun wird auch vor Ort gefeiert!

MUTTERS. „Wir feiern“ lautete die Devise, und wer die Kreithiger kennt, weiß, dass solche Feiern gerne etwas ausgedehnt werden. Ein so bedeutendes Jubiläum wird selbstverständlich dort gefeiert, wo die Tradition begann. Am 2. und 3. August steht das Jubiläumsfest an.

Lachen, Weinen, Zusammenhalten

„So viele schöne Stunden, die niemand nehmen kann. Lachen, Weinen und Zusammenhalten, Bua und Madl, die Jungen und die Alten und das Herz voll mit Musik“, zitiert die Obfrau der MK Kreith, Claudia Baumholzer, die herzlichen Zeilen aus dem „Festblatt“. Diese stammen von den Musik-Urgesteinen Rudl und Siggi Siller und wurden beim Frühjahrskonzert im Stück „Wir sagen Dankeschön“ vorgetragen. „Das beschreibt treffend die Seele der Kreithiger Musig“, fügt sie hinzu.

Aus der Chronik

Die Musikkapelle Kreith verfügt über eine bemerkenswerte Geschichte. Gegründet im Jahr 1965, als Kreith noch eine eigenständige Gemeinde war, begann alles mit dem Ankauf gebrauchter Instrumente und dem Erspielen des ersten Marsches „Schloss Leuchtenburg“. 1968 fand das erste öffentliche Ausrücken in Innsbruck statt. Bereits 1970 folgte das Bezirksmusikfest und 1974 die Zusammenlegung der Gemeinden, was bedeutete, dass Mutters nun über zwei Musikkapellen verfügte. Heute ist die MK Kreith ein fester Bestandteil des Blasmusikverbands Innsbruck-Land. Im Jahr 2016 wurde ein innovatives Kapellmeister-Trio mit Sonja Penz, Donata Schafferer und Christian Siller gegründet, was die kreative Weiterentwicklung der Kapelle unterstreicht.

Liebe zur Musik

Bürgermeister Hansjörg Peer würdigt die Jubiläumsfeierlichkeiten und die Arbeit der Kapelle: „Vor mehr als sechs Jahrzehnten fand sich eine Gruppe Idealisten zusammen, um die Liebe zur Musik zu teilen. Dieses Engagement ist ein starkes Zeichen unserer Tiroler Identität und Heimatverbundenheit. Über 60 Jahre nach der Gründung hat die Kapelle bei aller Veränderung nichts von ihrem Charme und ihrer Anziehungskraft eingebüßt.“

Programm:

Samstag, 02.08.2025:

19:00 Uhr: Einmarsch MK Natters

19:30 – 20:30 Uhr: Konzert MK Natters

21:00- 02:00 Uhr: Echt Tirol

Sonntag, 03.08.2025:

10:00 Uhr: Festgottesdienst

11:00 Uhr: Einmarsch der MK Mutters mit der Schützenkompanie und Festakt

12:00 – 13:00 Uhr: Blasmusikensemble Dejvicanka™

13:00 – 17:00 Uhr: Oimsumma-Musi aus Mittenwald



