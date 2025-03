Die letzte Etappe: Grasser-Ära wird auf den Prüfstand gestellt!

news/APA/Mittwoch, 19.03.25, 22:24:04 Am Donnerstag um 10 Uhr wird das letzte Kapitel in der gerichtlichen Aufarbeitung der Ära von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser aufgeschlagen. Im Obersten Gerichtshof (OGH) im Wiener Justizpalast beginnt das Berufungsverfahren zum umstrittenen Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen. Im Dezember 2020 wurde Grasser, durch ein erstinstanzliches Urteil am Wiener Straflandesgericht, zu acht Jahren Haft verurteilt. Diese Verurteilung ist jedoch noch nicht rechtskräftig.









Für das Verfahren beim OGH sind vier Tage eingeplant. Aktuell besteht die Möglichkeit, dass ein früheres Urteil gefällt wird, was einige Szenarien umfassen kann, etwa die Aufhebung des Urteils des Schöffensenates aus dem Jahr 2020 oder eine vollständige Bestätigung derselben. Im Zuge der Verhandlungen stehen neben Grasser auch andere prominente Angeklagte im Fokus: Walter Meischberger: Ex-FPÖ-Generalsekretär, ebenfalls nicht rechtskräftig verurteilt.

Ex-FPÖ-Generalsekretär, ebenfalls nicht rechtskräftig verurteilt. Peter Hochegger: Lobbyist, der sich ebenso an das OGH wandte. Dieser Prozess markiert einen bedeutenden Moment in der österreichischen Justizgeschichte, da die Vorwürfe gegen Grasser und seine Mitangeklagten eine Reihe von Themen berühren, darunter Korruption, politische Einflussnahme und rechtsstaatliche Prinzipien. Der Fall hat nicht nur die politische Landschaft Österreichs, sondern auch das öffentliche Vertrauen in die Institutionen und ihre Integrität erschüttert. Die Erhebung gegen Grasser und die weiteren Angeklagten sind das Ergebnis einer umfassenden Ermittlungsreihe, die viele Aspekte der österreichischen Politik und Verwaltung in den letzten Jahrzehnten beleuchtet. Die Verhandlung wird mit Spannung verfolgt, da die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen weitreichend sein könnten.



Der bevorstehende Prozess am Obersten Gerichtshof über die Vorwürfe gegen Karl-Heinz Grasser und andere wird als entscheidender Moment in der Aufarbeitung der politischen Korruption in Österreich betrachtet. Die Ergebnisse könnten weitreichende Auswirkungen auf das Vertrauen in politische Institutionen haben. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht entscheiden wird.