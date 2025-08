Die Schönheit der Tag- und Nachtfalter

Literarisches Gedenken an Barbara Frischmuth

Am 3. August um 11:30 Uhr findet, wie gewohnt im August, eine besondere literarische Veranstaltung statt. Die herausragende österreichische Autorin Barbara Frischmuth (*5. Juli 1941 – †30. März 2023) war ein fester Bestandteil unseres Kulturprogramms und hat in den vergangenen Jahren beeindruckende 20 Lesungen bei uns gehalten.

Frischmuth, bekannt für ihre tiefgründigen Werke, die oft Themen wie Identität, Fremdheit und die Beziehung zwischen Mensch und Natur erkundeten, hinterlässt ein bedeutendes literarisches Erbe. Zu ihren bekanntesten Büchern zählen „Die Ausgesperrten“, „Das Wüten der ganzen Welt“ und „Tagebuch 2002“, die alle von ihrer Fähigkeit zeugen, komplexe Gedanken und Emotionen in klare, nachvollziehbare Sprache zu fassen. Ihre Arbeiten reflektieren nicht nur die österreichische Gesellschaft, sondern sprechen über universelle menschliche Fragen.

In dieser besonderen Gedenkveranstaltung wird Irmi Horn aus den Werken von Barbara Frischmuth lesen und somit an ihr literarisches Erbe erinnern. Die Lesung wird musikalisch begleitet von Juan Carlos Sungurlian, der das Oud spielt. Bei vielen Auftritten von Frischmuth war die Musik ein zentraler Bestandteil des Erlebnisses, und so ehren wir sie auf eine Weise, die ihrer Leidenschaft für die Kunst gerecht wird.

Wir laden alle, die die literarischen Werke Frischmuths schätzen oder einfach einen bewegenden Moment in der Gemeinschaft erleben möchten, herzlich ein. In Zeiten, in denen Kunst und Kultur mehr denn je gebraucht werden, wollen wir nicht nur das Werk einer großartigen Autorin feiern, sondern auch die Kraft der Literatur und des Austausches in der Gemeinschaft stärken.

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung erforderlich ist, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dies hilft uns, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen und ein sicheres Ambiente für alle Teilnehmer zu gewährleisten.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen an einem der letzten großen Auftritte dieser beeindruckenden Künstlerin zu erinnern und ihre lebendige Stimme durch die Worte von Irmi Horn wieder zum Leben zu erwecken. Ihre Werke werden weiterhin inspirieren und begleiten und in unseren Herzen bleiben.





