Die schönsten Fotos vom Lauf am Schwarzlsee

Lächeln, Schwitzen, Anfeuern – der MeinBezirk E-Businessmarathon 2023 brachte Menschen aus zahlreichen Unternehmen zusammen und förderte nicht nur die sportliche Betätigung, sondern auch den Austausch und die Vernetzung in der regionalen Wirtschaft.

In der malerischen Kulisse von Premstätten war der E-Businessmarathon nicht nur ein Test für körperliche Fitness, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit für Teambildung und Unternehmenskultur. Teams aus verschiedenen Bereichen, darunter IT, Marketing, und Produktion, traten gegeneinander an und erlebten gemeinsam unvergessliche Momente abseits des Arbeitsalltags.

Die Veranstaltung umfasste Kategorien für verschiedene Fitnesslevels, sodass sowohl erfahrene Läufer als auch Anfänger die Möglichkeit hatten, ihr Bestes zu geben. Die Entscheidung, den Marathon in mehreren Distanzen anzubieten, sorgte dafür, dass sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen teilnehmen konnten, was die Atmosphäre noch festlicher machte.

Zusätzlich zu den sportlichen Aktivitäten beinhaltete das Event verschiedene Rahmenprogramme. Stände mit Informationen über gesunde Ernährung, Fitness und Wellness waren für die Teilnehmer und Zuschauer zugänglich. Darüber hinaus gab es zahlreiche Unterhaltungsangebote, einschließlich Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten von lokalen Anbietern. Diese Aspekte führten dazu, dass der Marathon nicht nur ein Wettkampf, sondern ein großes Fest der Gemeinschaft wurde.

Unsere große Fotogalerie fängt die vielen kleinen und großen Augenblicke ein, die diesen Tag so besonders machten. Sie zeigt das Lächeln der Teilnehmer, die den Kampf gegen die eigenen Grenzen aufnahmen, das Schwitzen während des Rennens und das Anfeuern der Kollegen, die sich gegenseitig motivierten. Diese Bilder vermitteln ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und des gemeinsamen Erfolgs.

Solche Events sind nicht nur wichtig für die Förderung der körperlichen Fitness, sondern auch für die Stärkung von Beziehungen innerhalb der Unternehmen. Studien haben gezeigt, dass sportliche Aktivitäten im Team die Kommunikation und das Vertrauen erhöhen, was sich positiv auf die Arbeitsatmosphäre auswirkt. Die Teilnahme am E-Businessmarathon ist daher nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern ein wichtiger Baustein zur Förderung eines positiven Arbeitsumfeldes.

Die zahlreichen Teilnehmer und Zuschauer machten auch in diesem Jahr den MeinBezirk E-Businessmarathon zu einem herausragenden Event für die Region. Es bleibt zu hoffen, dass diese Initiative auch in Zukunft fortgesetzt wird, um den Teamgeist in der Wirtschaft weiter zu fördern und einen Raum für Austausch und Zusammenarbeit zu schaffen.

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die das Event ermöglicht haben, und den zahlreichen freiwilligen Helfern, die dazu beitrugen, dass alles reibungslos verlief. Die Vorfreude auf den nächsten Marathon hat begonnen – jetzt heißt es, die ersten Schritte für eine noch größere Herausforderung in der kommenden Saison zu planen!





Source link