Ein Schulfotowettbewerb an der HLW Schrödinger forderte Schülerinnen und Schüler auf, sich kreativ mit der Natur und dem Thema Umweltschutz auseinanderzusetzen. GRAZ. Im Rahmen des Schulfotowettbewerbs „Snap Nature’s Beauty“ konnten zahlreiche Schülerinnen und Schüler der HLW Schrödinger ihre fotografischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Motto lautete: „Fotografiere die Natur und drücke aus, was sie dir bedeutet und was du schützen möchtest.“ Insgesamt nahmen 257 Schüler*innen an diesem inspirierenden Wettbewerb teil, der von der Initiative „school4future“ organisiert wurde. Unter der Leitung von Doris Fallent hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die Schönheit der Natur und die Notwendigkeit des Umweltschutzes unter den jungen Menschen zu fördern. Freiheit, Ruhe und Rettung Über den ersten Platz konnte sich die Schülerin Lisa Kratzmüller aus der 5HLWd Klasse freuen, die mit ihrem Bild „the spirit of adventure“ die Freiheit und das Abenteuer in der Natur eindrucksvoll darstellt. Der zweite Preis ging an Ilma Poljic (2 FWa) mit ihrem Foto „Sunlight’s Embrace“, das einen idyllischen Bachlauf zeigt, während Enten in der Morgensonne dösen. Den dritten Platz belegte Lisa-Marie Zötsch (5 HLKa) mit ihrem eindrucksvollen Foto „Weiße Unendlichkeit – Ein Schatz, den es zu retten gilt“, welches eine atemberaubende Winterlandschaft im Gebirge zeigt. „Wir unterstützen als Saubermacher sehr gerne ökologische Projekte, die mit der Natur in Verbindung stehen. Es ist uns ein großes Anliegen, vor allem die Jugend in ihrem Umweltengagement zu fördern“

Hans Roth, Saubermacher-Gründer Die siebenköpfige Jury bestehend aus Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Saubermacher-Gründer Hans und Margret Roth, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, Michael Krobath vom Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark und Fotografen-Innungsmeister Thomas Fischer, hatte die schwierige Aufgabe, die besten Fotos auszuwählen. Für die zehn besten Beiträge wurden Geldpreise von der Firma Saubermacher vergeben. Siehe auch Video und Fotos: Gesellige Promis versammeln sich beim Bauernbundball 2025 Das könnte dich auch interessieren: Anstehendes Symposium über Musik als Brückenbauer Astronaut Terry Virts im Gespräch nach seinem Besuch in Graz und seiner Ausstellung „Backstage bei mir“ feiert Premiere mit dem Sänger von „Alle Achtung“

Contextual Additions:

The HLW Schrödinger’s engagement in promoting environmental consciousness among youth reflects a growing trend in educational institutions worldwide. School initiatives like „school4future“ are increasingly being recognized for their efforts to instill values of sustainability and care for nature in future generations. With the environment facing significant challenges such as climate change and pollution, programs that encourage creativity alongside ecological awareness are crucial.

The integration of visual arts, such as photography, in discussing environmental themes not only helps students engage more meaningfully with the topic but also provides them with a platform to communicate critical messages about nature conservation. Events like the „Snap Nature’s Beauty“ competition foster collaboration and innovation among students while celebrating the beauty of their surroundings.

Moreover, the involvement of local leaders and eco-entrepreneurs, such as Hans Roth, signifies a community commitment to environmental well-being, creating a richer support network for young activists. This aligns with global movements advocating for youth involvement in sustainability, such as Fridays for Future, which emphasizes the importance of giving the younger generation a voice in shaping a sustainable future.





Source link