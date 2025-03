Die spannendsten Highlights der Oscar-Verleihung: Hollywoods Glamour-Nacht enthüllt!

News/APA/Sonntag, 02.03.25, 22:05:20

In Hollywood werden am Sonntag (01.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Montag) die Oscars verliehen. Die 97. Oscar-Verleihung zieht mit einer Vielzahl an hochkarätigen Filmen und Talenten auf sich die Aufmerksamkeit der Filmwelt. Der Musical-Thriller „Emilia Pérez“, ein franco-mexikanischer Film, geht mit der höchsten Anzahl an Nominierungen an den Start: Insgesamt 13 Nominierungen für die begehrten Goldenen Statuetten. Dieser Film beleuchtet die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der in einem mutigen Schritt ein neues Leben als Frau beginnen möchte.













APA/APA/AFP/ANGELA WEISS













Dennoch wird „Emilia Pérez“ von einem Skandal überschattet: Rassistische Äußerungen der spanischen Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón haben die Chancen des Films auf einen Oscar erheblich geschmälert. In der Filmbranche ist die Reaktion auf derartige Skandale oft sehr kritisch, da sie die Integrität von Produktionen und deren Hauptakteuren in Frage stellen. Dennoch wird erwartet, dass der Film trotz der Kontroversen seine Nominierungen in den verschiedenen Kategorien in vollem Umfang bleibt.

Andere bemerkenswerte Filme, die bei dieser Verleihung nominiert sind, sind:

„Der Brutalist“ – mit US-Schauspieler Adrien Brody, der zehn Nominierungen erhielt.

– mit US-Schauspieler Adrien Brody, der zehn Nominierungen erhielt. „Wicked“ – eine Musicalverfilmung, die ebenfalls zehn Nominierungen einheimsen konnte.

– eine Musicalverfilmung, die ebenfalls zehn Nominierungen einheimsen konnte. „Like A Complete Unknown“ – eine Biografie über Bob Dylan, die in acht Kategorien nominiert ist.

– eine Biografie über Bob Dylan, die in acht Kategorien nominiert ist. „Konklave“ – ein spannender Vatikan-Thriller des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger, der ebenfalls in acht Kategorien nominiert ist.

Diese Nominierungen spiegeln die Vielfalt der Erzählstile und Themen wider, die die Filmindustrie heutzutage prägen. Von biografischen Erzählungen, die das Leben ikonischer Figuren festhalten, bis hin zu kreativen Musicals, bietet die diesjährige Oscar-Verleihung eine Plattform für innovative Geschichtenerzählungen.