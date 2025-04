Die Top Buchhandlungen 2023: Entdecken Sie die besten Shops in Bad Ischl und Wien!

Im Jahr 2023 hat Alexander de Goederen die Verlagsbuchhandlung Kurdirektion im Pavillon der Alten Kurdirektion in Bad Ischl eröffnet. Diese Buchhandlung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Buchläden zu inspirierenden Orten des Lesens und Austausches werden können. Viele Besucherinnen und Besucher des Kulturhauptstadtjahres konnten sich persönlich von der besonderen Atmosphäre überzeugen. Die Kurdirektion zeichnet sich durch ihr vielfältiges und sorgfältig ausgewähltes Sortiment an Neuerscheinungen aus und bietet eine wohnzimmerartige Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Ein Kaffeehausbetrieb ergänzt das Erlebnis und schafft einen Raum für Gespräche und Entspannung. Das Veranstaltungsprogramm umfasst zudem nicht nur Lesungen, sondern auch Konzerte, die dazu beitragen, die kulturelle Vielfalt der Region zu fördern. Kompetenz und Fachwissen sind ebenfalls zentrale Elemente des Angebots, da die Buchhändler:innen den Kunden persönliche Beratung und Empfehlungen geben.

Die Verlagsbuchhandlung Kurdirektion ist nicht die einzige Buchhandlung, die für ihre besondere Rolle im Literaturleben anerkannt wurde. Zusammen mit weiteren renommierten Buchhandlungen wie:

Buchhandlung Schachinger in Schärding

Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen

Bücher am Spitz in Wien

Buchhandlung List in Wien

stellt sie einen wesentlichen Bestandteil der österreichischen Literaturszene dar. Diese Buchhandlungen sind „jene Orte, an denen Literatur tagtäglich lebendig gemacht wird“, wie es in einer Pressemitteilung anlässlich des UNESCO-Welttags des Buches am 23. April erwähnt wurde. Die Auszeichnung, die gemeinsam vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) verliehen wurde, ist nicht nur eine Würdigung der Leistungen dieser Buchhandlungen, sondern auch eine Aufforderung an die Kund:innen, diese kulturellen und regionalen Treffpunkte bewusster zu besuchen. Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) wurde mit den Worten zitiert: „Jede Buchhandlung ist ein Fenster zur Welt der Worte und Ideen.“

HVBT-Präsident Benedikt Föger hob in diesem Zusammenhang hervor, dass „in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und digitaler Beschleunigung Buchhandlungen wertvolle Konstanten sind: Sie laden zum Entdecken ein und schaffen Begegnung“. Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung von physischen Buchhandlungen in einer zunehmend digitalen Welt. Buchhändler:innen leisten weit mehr als nur den Verkauf von Büchern. Sie kuratieren ihr Sortiment, fördern das Lesen und schaffen ein Zuhause für Literatur. Dank ihres umfangreichen Fachwissens und persönlichen Engagements machen sie die Vielfalt der Bücher für die Leser:innen erlebbar und zugänglich.

Serviceangebot der Verlagsbuchhandlung Kurdirektion:

Ausgewählte Neuerscheinungen

Bewährte Fachberatung

Vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Konzerten und Lesungen

Kaffeehausbetrieb für gemütliches Verweilen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verlagsbuchhandlung Kurdirektion und die anderen ausgezeichneten Buchhandlungen in Österreich nicht nur Verkaufspunkte sind, sondern auch lebendige Zentren für kulturellen Austausch und Leseförderung. Ihre Rolle wird besonders deutlich in einer Zeit, in der persönliche Begegnungen und die Liebe zur Literatur mehr denn je geschätzt werden.

Die duale Funktion der Buchhandlungen als Verkaufs- und Kulturort macht sie zu unverzichtbaren Akteuren in unserer Gesellschaft.