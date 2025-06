Die Vorfreude auf den Schulstart steigt

TELFS. Die Schulvorbereitungskinder aus den Telfer Kindergärten hatten kürzlich die Gelegenheit, einen spannenden Tag in der Volksschule zu verbringen. Dieses besondere Ereignis ist Teil des neu eingeführten Transitionskonzepts, das darauf abzielt, den Wechsel vom Kindergarten in die Schule so angenehm und positiv wie möglich zu gestalten.

Das Transitionskonzept ist eine innovative Herangehensweise, die sich auf die Bedürfnisse der Kinder konzentriert und eine nahtlose Verbindung zwischen den beiden Bildungsstufen fördert. Ein zentraler Bestandteil dieses Konzepts ist der gegenseitige Austausch zwischen den Kindergärten und der Schulen, was durch Besuche und gemeinsame Aktivitäten geschieht. Diese Maßnahmen helfen den Kindern, die Lernumgebung und die neuen Herausforderungen, die die Schule mit sich bringt, besser zu verstehen und sich darauf vorzubereiten.

Für die Schulvorbereitungskinder war dieser Tag eine wertvolle Gelegenheit, die Schule und ihre zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer kennenzulernen. Neben der Besichtigung der Klassenzimmer hatten die Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen, die wurden von den Lehrkräften organisiert. Diese Aktivitäten sind entscheidend, um den Kindern ein Gefühl der Vertrautheit und Sicherheit zu geben, bevor sie in die schulische Umgebung eintreten.

Forschungen zeigen, dass ein gut durchdachtes Transitionskonzept nicht nur den Kindern zugutekommen kann, sondern auch deren Eltern und das gesamte Bildungssystem stärkt. Ein reibungsloser Übergang kann Ängste mindern und die Lernbereitschaft fördern. Das österreichische Bildungssystem hat erkannt, wie wichtig diese Übergangsphasen für die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder sind.

In Telfs sind die Rückmeldungen von Eltern und Erziehern positiv, da solche Initiativen das Selbstvertrauen der Kinder stärken und sie ermutigen, neue Erfahrungen in einem vertrauten Umfeld zu machen. Die Schule ist nicht mehr nur ein unbekanntes Terrain, sondern wird schrittweise zu einem Ort des Lernens und der Entfaltung.

Durch den kontinuierlichen Austausch zwischen Vorschul- und Grundschule wird sichergestellt, dass Kinder optimal auf ihren nächsten Lebensabschnitt vorbereitet werden. Solche Initiativen sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten können, um den bestmöglichen Start ins Schulleben zu bieten.





