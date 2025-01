Die Vorteile von Google My Business für Unternehmen

Mit Google My Business haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Unternehmens- und Produktinformationen mit der Google Suchmaschine, Google Maps, Youtube, Google+ und Google Analytics zu verknüpfen. Umgekehrt haben Kunden die Möglichkeit, Rezensionen im Google My Business Profil zu hinterlassen.

Google My Business bietet Unternehmen eine enorme Reichweite

Gewinnung von Neukunden einfach gemacht

Steigerung des Umsatzes und des Gewinns

Direktes Kunden-Feedback ermöglicht die Optimierung des Service

Produktinformationen und Highlights können zentral für alle Dienste an einer Stelle -verwaltet werden

Die Vorteile von Google My Business liegen auf der Hand. Unternehmen profitieren von der enormen Reichweite der Google-Dienste. Immerhin ist Google die meistgenutzte Suchmaschine der Welt mit einem Marktanteil von etwa 85 %. Vor allem kleineren und mittleren Unternehmers sowie Freiberufler wird die Gewinnung von Neukunden und damit die Steigerung ihrer Umsätze und Gewinne deutlich einfacher gemacht.

Aktuelle Informationen und ein ansprechendes Unternehmensprofil entscheiden über den Erfolg

Um die Vorteile von Google My Business optimal nutzen zu können, ist es wichtig, dass das Firmenprofil klar und ansprechend gestaltet wird und nur die aktuellsten Informationen enthalten sind.

Beispiel: Ein potentieller Kunde gibt „Pizzeria“ in die Google Suche ein. Auf Google Maps werden ihm dann alle in der Nähe befindlichen Pizzerien angezeigt, die Google My Business nutzen. Als nächstes wird er sich mit ziemlicher Sicherheit die hinterlassenen Informationen und Bilder sowie die Kundenrezensionen der zuerst angezeigten Unternehmen anschauen. Wenn die Präsentation der Pizzeria und der Gerichte ansprechend sind und möglichst viele gute Kundenrezensionen vorhanden sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Besuch in der Pizzeria erfolgt.

Das Unternehmensprofil muss sich daher deutlich von anderen abheben und möglichst weit oben im Google Ranking erscheinen. Für gute Rezensionen von Kunden müssen ohne Frage auch die Qualität der Produkte und des Services stimmen.

Bei der Optimierung des Unternehmensprofils sollte nicht gespart werden

Um die Präsentation des Unternehmens über Google My Business sowie das Ranking zu optimieren bzw. das Google my Business Ranking zu verbessern, sollten Inhaber am besten einen spezialisierten Dienstleister wie OnPoint Marketing beauftragen.

Mit Maßnahmen wie einer lokalen Suchmaschinenoptimierung (Local SEO) und Linkbuilding wird das Ranking bei Google und damit die Sichtbarkeit für potentielle Kunden deutlich verbessert. Das geschieht beispielsweise durch eine professionelle Keyword-Analyse und Keyword-Optimierung in der Unternehmenspräsentation, mit regelmäßigen Beiträgen direkt in Google My Business sowie mit Sponsored Posts auf anderen Websites, in denen interne Links und Trustlinks und ebenfalls Keywords eingearbeitet werden. Ein Backlink zum Google My Business Eintrag von der eigenen Website aus ist ebenfalls wichtig.

Weitere Faktoren, die das Ranking des Unternehmens bei Google und damit die Reichweite steigern, sind ein professioneller und zielgruppenorientierter Auftritt auf Social Media-Plattformen wie Instagram und Facebook.

Die Optimierung des Google My Business Profils durch den externen Dienstleister sollte nach Möglichkeit auch die Voice Search-Optimierung sowie das Eintragen der Unternehmensinformationen in möglichst viele verschiedene Unternehmensverzeichnisse und Navigations-Apps beinhalten. Oft wird auch das Reputationsmanagement übernommen.

Darauf sollte bei der Erstellung des Google My Business Profils besonders geachtet werden

Alle Unternehmensinformationen müssen jederzeit aktuell sein. Sollten sich die Produktpalette, die Servicezeiten oder andere wichtige Aspekte ändern, ist eine sofortige Aktualisierung unabdinglich. Das Erscheinungsbild der Unternehmenspräsentation sollte überall gleich sein (Google My Business, Website, Facebook, etc.). Es sollten in jedem Fall Fotos und im besten Fall auch Videos vom Unternehmen und von Produkten eingestellt werden, frei nach dem Motto „Bilder sagen mehr als tausend Worte.” Dabei dürfen jedoch keine Fake-Bilder oder Bilder von Kunden ohne deren Zustimmung verwendet werden.

Im Titel der Unternehmenspräsentation darf sich nur ein Keyword befinden. Mehr Keywords verstoßen gegen die Google Richtlinien. Alle Unternehmensinformationen müssen wahr sein. Es dürfen beispielsweise keine nicht existierenden Niederlassungen erfunden werden. Das wird von Google abgestraft.

Dopplungen von Informationen oder doppelte Bilder sollten ebenso vermieden werden, genauso wie kopierter Content. Nach den Google-Richtlinien gelten doppelte Inhalte als Spam.

Optimierung der Kundenrezessionen

Um mehr positive Rezensionen zu erhalten, können Kunden direkt angesprochen werden, ob sie eine Rezension und vielleicht auch ein Foto hinterlassen. Local Guides können ebenfalls um Bewertungen gebeten werden. Diese sollten jedoch sorgfältig ausgewählt werden. Wichtig ist vor allem, dass die Guides auch da waren. Stimmt beispielsweise das Google Profil mit den Orten, an denen sich der Guide aufgehalten hat, nicht mit den gemachten Angaben überein, kann dies ebenfalls zu einer Abwertung bei Google führen.

Fragen von potentiellen Kunden sowie Rezensionen sollten unbedingt beantwortet werden, auch wenn das manchmal etwas Zeit in Anspruch nimmt. Die Beantwortung der Fragen verbessert die Kundenbindung. Außerdem können potentiell wiederkehrende Fragen im Voraus geklärt werden, was wiederum hilft, Zeit zu sparen. Bei negativen Rezensionen heißt es, cool bleiben und sich nicht ärgern lassen. Antworten bringen meist nichts, außer weiteren Ärger.