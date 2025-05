Die wilden Alten warnen: NIE WIEDER

Regionauten-Community Claudia Wagner Die Wilden Alten mahnen: NIE WIEDER MEHR INFORMATIONEN HIER: Vor etwas mehr als einem Jahr startete der Schauspieler und Regisseur Otto Köhlmeier die Initiative „DIE WILDEN ALTEN – die kreative Eingreiftruppe zur Rettung der Welt“. Diese Plattform richtet sich an Ruheständler, die aktiv bleiben und ihre kreativen Fähigkeiten zur Förderung der Gesellschaft einsetzen möchten. Seit ihrer Gründung hat die Gruppe eine Vielzahl von Aktivitäten ins Leben gerufen, und sie gewann viel Aufmerksamkeit mit ihrem neuesten Programm „NIE WIEDER“. Dieses eindrucksvolle Stück, das gegen Hass, Intoleranz, Faschismus und Krieg appelliert, wird von Kriegsenkel und Nachkriegsgeborenen präsentiert. Es integriert persönliche Geschichten und Schicksale, welche die Zuschauer tief berühren. Siehe auch Gewinne 1x2 Tickets für Frittenbude im Flex am 21. Mai! Die Aufführungen haben eindrucksvolle Reaktionen beim Publikum hervorgerufen, als sie Geschichten von den Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern teilten. Im Mai wird das Programm weitere sechs Mal in der Steiermark aufgeführt, und jeder, der diese eindringliche Produktion noch nicht gesehen hat, sollte sie dringend nachholen. Die Aufführung bietet nicht nur eine künstlerische Erfahrung, sondern auch eine mahnende Erinnerung, nie wieder die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Für mehr Informationen über die Initiative und die kommenden Veranstaltungen, besuchen Sie diewildenalten.org. Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. Siehe auch Freiwilligenwoche: LR Pawlata zu Besuch im Caritas Sozialmarkt Wörgl

×

00



This rewrite adds clarity and context while preserving the essence and facts from the original content. The structure is enhanced for readability and engagement, with relevant links to support further exploration of the initiative.





Source link