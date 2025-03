Digitalisierung: GGZ-Projekt „ilvi“ erhält Auszeichnung als Qualitätsteam 2025

Das „Qualitätsteam 2025“ zeichnet das Projekt „ilvi“ der Geriatrischen Gesundheitszentren Graz (GGZ) aus, welches die Pflege- und Dokumentationsabläufe digitalisiert und optimiert.

GRAZ. Das innovative Projekt „ilvi“, das von den Geriatrischen Gesundheitszentren Graz (GGZ) ins Leben gerufen wurde, wurde erneut mit einer renommierten Auszeichnung geehrt. Nach dem Erhalt des Salus-Preises und des Teleios-Preises wurde es nun als eines der besten „Qualitätsteams 2025“ von Quality Austria anerkannt. „ilvi“ ist eine digitale Plattform, die es Pflegekräften ermöglicht, diagnostische Daten wie Vitalwerte, Biometriedaten und Ernährungsprotokolle effizient und einfach zu erfassen und auszutauschen. Durch den Einsatz von Smartphones wird der Prozess der Dokumentation stark vereinfacht, indem zuvor manuelle Schritte in einen digitalen Workflow umgewandelt werden.

Die Auszeichnung wurde von Projekt- und IT-Leiter Stefan Windisch und der Pflegeexpertin Gloria Musbacher entgegengenommen, die beiden beim Start-up ITO tätig sind, das bei der Umsetzung des Projekts „ilvi“ maßgeblich beteiligt ist. Christoph Kocher, ebenfalls Pflegeexperte, war ebenfalls anwesend. GGZ-Geschäftsführer Gerd Hartinger äußerte sich zur Auszeichnung: „Die Anerkennung als Qualitätsteam 2025 ist ein wunderbarer Beleg für unser Engagement und unsere Innovationskraft. Sie spornt uns an, auch weiterhin neue Wege in der Pflege zu erkunden und kontinuierlich zum Wohl unserer Patientinnen und Patienten zu arbeiten.“

Zweites Projekt unter den Top-Drei

Zusätzlich zu „ilvi“ hat auch das Projekt „Casa Carl – Damit mein Zuhause mit mir alt wird“ in der Kategorie „Qualitätsteam 2025“ das Finale erreicht. Dieses Projekt bieten Menschen über 65 Jahren nützliche Informationen zur Anpassung ihres Wohnraums, sodass sie so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können. Es ist ein integrativer Ansatz in der Geriatrie, bei dem verschiedene Akteurinnen und Akteure in alle Phasen des Projekts eingebunden werden, um eine individuelle und nachhaltige Lösung zu fördern.

