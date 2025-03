Disco Neuinterpretiert: Ein Hauch von Strauss und viel House in der Praterstraße

Der Klassik2go Rave bringt am 2. April im Club Praterstraße 18 in Wien Hochkultur und Clubkultur zusammen. Junge Sängerinnen und Sänger treten mit einem Kammerorchester auf, gefolgt von DJ Steve Hope, der klassische Musik mit House-Beats auf dem Dancefloor vereint. WIEN/LEOPOLDSTADT. Ein innovatives Konzept vereint Klassik und moderne Clubkultur: Der Klassik2go Rave lädt am Mittwoch, 2. April, erneut in den Club Praterstraße 18 in der Leopoldstadt ein. Nach dem erfolgreichen Debüt im Oktober 2023 ist dies die perfekte Gelegenheit, klassische Musik in einem neuen, aufregenden Format zu erleben. Unter dem Motto „Hochkultur trifft Clubkultur“ präsentieren talentierte junge Sängerinnen und Sänger zusammen mit einem Kammerorchester eine Auswahl der besten Opernarien. Im Anschluss wird der bekannte DJ Steve Hope die Bühne betreten und den Dancefloor mit seinen kreativen Remixen klassischer Stücke sowie pulsierenden House-Beats zum Leben erwecken. Siehe auch Wiener Ausstellungen: Wir sind – Favoriten entdecken Klassik trifft auf moderne Beats Der Klassik2go Rave bricht mit den traditionellen Konzertnormen: Es gibt keinen Dresscode, keine festgelegten Sitzreihen und keine Servicestopps. Das Event zielt darauf ab, ein entspanntes und zugängliches Erlebnis zu bieten, bei dem das Publikum die Musikalität in einer ungezwungenen Atmosphäre genießen kann. Wer schon immer einmal „Die Zauberflöte“ in einem neuen Licht erleben oder sich zu einem „Radetzky-Marsch“ im Club bewegen wollte, ist hier genau richtig. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr mit dem Öffnen der Türen, bevor um 20 Uhr die Live-Acts auf der Bühne starten. Das Publikum kann sich auf bekannte Stücke von Johann Strauss sowie anderen renommierten Komponisten freuen, darunter „Vergnügungs-Polka“, „Radetzky-Marsch“ und „Wien, Wien nur du allein“. Ab 22 Uhr übernehmen dann Steve Hopes Beats und beleben die klassische Musik mit seinen einzigartigen Remixen und elektronischen Klängen. Siehe auch Fotoalbum: Rosenkranz, Sellner und weitere bei der Wiener Akademikerball 2025 Tickets sind für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich, während der Vorverkauf bei 13 Euro beginnt. Weitere Informationen und Tickets sind erhältlich unter www.klassik2gorave.at. Das könnte dich auch interessieren: Stadtentwicklung im Fokus der Leopoldstadt Sophie Apfler fordert Mistplatz und Barrierefreiheit Radlobby im 2. und 20. Bezirk feiern 10-jähriges Bestehen

