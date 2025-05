Diskussion und Festakt: VinziWerke thematisiert die Armut von Frauen

Am 30. Mai wird im Rathaus Graz das Symposium der VinziWerke mit dem Fokus auf die Armut von Frauen stattfinden, während am 29. Mai ein Festakt im Volksmuseum geplant ist.

GRAZ. Unter dem Titel „Warum ist Armut weiblich*?“ wird am 30. Mai im Rathaus Graz ein Symposium abgehalten, bei dem Expertinnen und Experten aus dem Sozialbereich die Ursachen und Konsequenzen von Armut bei Frauen beleuchten. Ziel des Symposiums ist es, nicht nur die Problematik zu diskutieren, sondern auch konkrete Lösungen zu erarbeiten. Der Verein „VinziHelp – Frauen* helfen Frauen*“ unterstützt die Veranstaltung durch seine Einrichtungen Haus Rosalie und VinziLife, die Frauen in Notlagen Hilfe anbieten. In Österreich ist Frauenarmut ein ernstzunehmendes Thema; laut einer Studie der Arbeiterkammer sind etwa 20 Prozent der Frauen von Armutsgefährdung betroffen, was über dem durchschnittlichen Risiko der Männer liegt.

Austausch und Workshops

Die Keynote wird von Karin Heitzmann, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, gehalten. Daniela Brodesser, Autorin und Armutsaktivistin, wird über die Scham und die Folgen prekären Lebensumständen von Frauen sprechen. Nach dem Podiumsgespräch mit Bürgermeisterin Elke Kahr und der stellvertretenden Geschäftsführerin des AMS Steiermark, Yvonne Popper-Pieber, sind verschiedene Workshops geplant, die den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, sich umfassend mit den Themen zu beschäftigen. Der Austausch wird auch durch Martina Schröck von den VinziWerken und Landtagsabgeordnete Silvia Karelly gefördert. Die Veranstaltung erfolgt zwischen 8.30 und 17 Uhr, wobei der Eintritt auf freiwilliger Spendenbasis gestaltet wird.

Festakt am 29. Mai

Am 29. Mai findet im Heimatkundesaal des Volksmuseums von 18 bis 22 Uhr eine festliche Veranstaltung statt. Hier wird Daniela Brodesser ihr neues Buch „Armut“ vorstellen. Auf musikalischer Ebene wird das Event von der Band Lilli & Rosi featuring David Era sowie einem DJ-Set von Adriana Celentana und Rosachrom umrahmt. Die Veranstaltung wird von Barbara Muhr moderiert. Zudem haben die Gäste die Möglichkeit, an einer Verlosung von zwei Tickets für das Konzert der Band My Ugly Clementine am 18. Juni beim Arena Open Air in Wien teilzunehmen. Auch hier ist der Eintritt auf Basis freiwilliger Spenden gestaltet.

Die Teilnehmerzahl für beide Veranstaltungen ist begrenzt, daher wird um Voranmeldung bis zum 26. Mai auf der Website der VinziWerke gebeten.

